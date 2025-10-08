Strážníci si bílého mercedesu všimli na kamerovém systému ve chvíli, kdy jeho řidič ignoroval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu přes tramvajovou točnu.
„Pokračoval jednosměrnou ulicí Zbrojnická, a doslova se vyřítil na náměstí Republiky do další jednosměrky, ze které odbočil přímo před přijíždějící tramvají do pěší zóny, přičemž spodní část auta v tu chvíli nejspíš dostala pořádně zabrat,“ popsala nebezpečnou jízdu mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl.
Tohle všechno v několika sekundách sledovala v zorném poli hlídka, která právě přijížděla zprava na náměstí. Šofér na výzvu k zastavení nereagoval, naopak přidal plyn a snažil se hlídce ujet. Strážníci ihned informovali další hlídky a začali mercedes pronásledovat.
Ten jim ujížděl ulicemi Bedřicha Smetany, Bezručovou, Františkánskou i Goethovou. Nakonec se šofér rozhodl zastavit, a to na Americké třídě.
V autě kromě dvacetiletého řidiče seděla ještě dvě stejně stará děvčata. Na první pohled bylo strážníkům jasné, že řidič nebude rozhodně střízlivý. A dechová zkouška to jen potvrdila.
„První test ukázal 1,42 promile alkoholu v dechu, druhá o několik minut později 1,35 promile,“ upozornila mluvčí. Test na drogy byl negativní.
Mladík se hájil tím, že si služebního vozidla městské policie vůbec nevšiml, majáky neviděl a ani neslyšel a netušil, že má zastavit. Před dechovou zkoušku popřel, že by pil.
Jeho noční vyjížďka skončila předáním státním policistům pro podezření ze spáchání trestného činu.