První klapka komedie s Majerem a Hádkem padla ve známém plzeňském klubu

Martin Polívka
  12:22aktualizováno  12:22
Symbolická první klapka nové rodinné komedie s názvem Expedice Galejník padla ve čtvrtek v plzeňském Zach’s Pubu. Hlavními hrdiny filmu, jehož dějištěm ovšem budou krásné scenérie Beskyd, je pětice dlouholetých kamarádů, kteří se vydávají s dětmi na letní putovní výpravu do hor.

V příběhu čtyř tátů, jejich šesti dětí a jednoho starého mládence hrají v hlavních rolích Stanislav Majer, Lukáš Hejlík, Jan Révai, Kryštof Hádek a Petr Vaněk. Právě Petr Vaněk v roli majitele baru Šimona a otce dvanáctiletého vtipálka Ríši vytáčel pivo za pípou legendárního plzeňského klubu.

Šimon je podle Vaňkových slov kluk do nepohody. „Je schopen zabalit sebe i svého syna velmi nalehko, takže si na takový výlet vezme jenom základní věci a zbytek si půjčuje. Je to postava, která má ráda život,“ vysvětluje Vaněk.

Plzeňský Zach’s Pub posloužil jako hospoda, kterou Šimon vlastní. „A já se vlastně loučím s kamarády a vysvětluji jim, o čem bude ten náš výlet. Potěšilo mě, že jsem po dlouhé době viděl scénář, na kterém si dali scénárista a režisérka záležet. Je to komedie, ale promyšlená, hlubší,“ říká Vaněk. Ten na Plzeň vzpomíná jako na místo, kde kdysi točil reklamu a kam jezdil opakovaně hrát na scénu Moving Station na Jižním Předměstí.

Martin alias Čenda, kterého hraje Jan Révai, je postava otce, který má velmi vřelý a kamarádský vztah se svým synem Lukym. „Akorát je trošku v područí své ženy, takzvaný podpantoflák. Sám sebe našel jako prodejce sportovního outdoorového oblečení a má nejradši ze všeho - jako správný Čech - hlavně ty slevy. A pak si samozřejmě potrpí na outdoorové vybavení. Aby to bylo nejen ve slevě, ale i dobře vypadalo. V Plzni jsem točil v obchodě Husky. Byla to taková expozice té postavy, je to člověk velice zapálený pro to prodávat a předvádět své zboží zákazníkům,“ popsal herec Jan Révai.

Myšlenka se zrodila ze zážitků producenta

Se svým filmovým synem, dětským hercem, zatím podle svých slov navazuje kontakt. „Je hrozně sdílný, má pořád jiskřičky v očích a pořád se směje. Já ho musím vždycky trošku jako usměrnit, ale v legraci, což on ví. Je šikovný,“ dodává.

V Plzni se točily ještě scény v jednom pronajatém bytě, lidé tam mohli zahlédnout Stanislava Majera nebo Kryštofa Hádka.

Režisérka Zuzana Marianková, která je spoluautorkou scénáře se scenáristou Janem Bigglesem Hanzlíkem, říká, že myšlenka na film vyšla ze skutečných zážitků producenta a jeho přátel, kteří každoročně jezdí už léta na takový výlet.

„Říkají tomu Galejník, a proto se i náš film jmenuje Expedice Galejník. Je to film nejen o přírodě, o výletu, o turistice a o dobrodružstvích, která na lidi čekají. Hlavně je o vztazích, přátelství, o tom, co je v životě skutečně důležité. A také o tom, jak lehké je to ztratit a že nikdy není pozdě získat to zpět. Máme herecké obsazení snů. Jsou skvělí, sedí přesně na své postavy, každý je úplně jiný. Jsou to všechno úžasní herci a skvělí lidé. A myslím, že je mezi nimi i výborná chemie,“ řekla režisérka.

Film se bude natáčet zhruba do půlky června, po Plzni a Praze se štáb přesune na hlavní lokaci v Beskydech ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Premiéra filmu, který vzniká i ve spolupráci s filmovou kanceláří Plzeňského, je plánována na leden 2027.

Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové. Na snímku herec Petr Vaněk, režisérka Zuzana Marianková, herci Jan Révai a Kryštof Hádek. (14. května 2026)
Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové. Na snímku herec Petr Vaněk. (14. května 2026)
Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové. Na snímku herec Jan Révai. (14. května 2026)
Filmaři natáčejí v Plzni první záběry rodinné komedie Expedice Galejník režisérky Zuzany Mariankové. Na snímku herec Petr Vaněk. (14. května 2026)
