Dvě ženy vážně zranila na Plzeňsku srážka osobního auta a motocyklu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  22:12aktualizováno  22:12
Dvě ženy utrpěly ve středu v podvečer zranění při nehodě osobního auta a motocyklu na silnici u Všerub na severním Plzeňsku. Z místa nehody měli záchranáři původně hlášeno zranění více lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Ošetřili dvě ženy a se středně těžkým zraněním a s podezřením na závažné poranění je do plzeňské fakultní nemocnice odvezl vrtulník letecké záchranné služby a sanitka, informoval ve středu večer mluvčí krajské záchranné služby Martin Štěpán.

Před zatáčkou dostal smyk a vjel do protisměru. Protijedoucí senior zemřel

Nehoda se stala ve středu před 18:00.

„Na místě události jsme ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému převzali do péče ženu středního věku s podezřením na závažná poranění v oblasti páteře a dalšími poraněními pohybového aparátu. Další pacientkou byla starší žena se středně těžkými poraněními v oblasti hrudníku,“ uvedl Štěpán.

Obě ženy byly podle něj při vědomí a ve stabilizovaném stavu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Dvě ženy vážně zranila na Plzeňsku srážka osobního auta a motocyklu

Dvě ženy utrpěly ve středu v podvečer zranění při nehodě osobního auta a motocyklu na silnici u Všerub na severním Plzeňsku. Z místa nehody měli záchranáři původně hlášeno zranění více lidí.

3. září 2025  22:12,  aktualizováno  22:12

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

3. září 2025  19:56

Cyklista na Žďársku přejel do protisměru a zemřel po nárazu do svodidel

Během středeční odpolední nehodě u Uhřínova na Žďársku zemřel cyklista. Při jízdě z kopce přejel do protisměru a narazil do svodidel, těžkým zraněním na místě podlehl, uvedla krajská policejní mluvčí...

3. září 2025  19:52,  aktualizováno  19:52

Podvodníci připravili ženu v Liberci o 1,4 milionu Kč, vydávali se za policisty

O bezmála 1,4 milionu korun připravili v centru Liberce neznámí podvodníci mladou ženu z Jablonce nad Nisou. Uvěřila jim, že má své peníze uložené v bance v...

3. září 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Českobudějovická střední obchodní škola dokončila přístavbu za 42 mil. Kč

Českobudějovická střední škola obchodní otevře po třech letech přístavbu. Bude v ní mimo jiné kadeřnický salon, zákazníky tam budou stříhat studenti. Přístavba...

3. září 2025  17:53,  aktualizováno  17:53

Valašské Klobouky dokončily přístavbu mateřské školy za 50 mil. Kč

Valašské Klobouky na Zlínsku dokončily přístavbu mateřské školy. Umožnila rozšíření školky o tři moderní oddělení pro 56 dětí, čímž její celková kapacita...

3. září 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

Děčín vytvořil skalní četu, tři lidé budou celoročně sledovat stabilitu stěn

Město Děčín vytvořilo skalní četu. Tři lidi se budou celoročně starat o skály, sledovat budou stabilitu stěn a zajistí prevenci zřícení částí skal. Náklady na...

3. září 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

Tématem Jaderných dnů v Plzni je zejména energetická bezpečnost Evropy

Energetická bezpečnost Evropy a podpora jaderné energetiky jsou hlavním tématem 15. ročníku Jaderných dnů na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU). Zaměří se...

3. září 2025  17:31,  aktualizováno  17:31

Provoz na dálnici D2 u Brna komplikuje vážná nehoda dodávky a kamionu

Vážná nehoda dodávky a kamionu odpoledne komplikuje provoz na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Na místě musel kvůli zranění přistát vrtulník. Zhruba v...

3. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:34

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí sezonu s Varšavským filharmonickým sborem

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) zahájí novou sezonu s Varšavským filharmonickým sborem. Společně uvedou Stabat Mater estonského skladatele Arvo Pärta v...

3. září 2025  16:57,  aktualizováno  16:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Festival Art & Science opět představí aktivity ostravské univerzity

V areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se ve čtvrtek uskuteční desátý ročník festivalu Art & Science, propojuje vědu s uměním....

3. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Hygienici v Ústeckém kraji zkontrolovali 51 dětských táborů, zjistili tři závady

Hygienici v Ústeckém kraji zkontrolovali v letní sezoně 51 dětských rekreačních pobytů. Zjistili tři závady. V jednom případě uspořádal organizátor zotavovací...

3. září 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.