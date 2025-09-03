Dvě ženy vážně zranila na Plzeňsku srážka osobního auta a motocyklu

Ošetřili dvě ženy a se středně těžkým zraněním a s podezřením na závažné poranění je do plzeňské fakultní nemocnice odvezl vrtulník letecké záchranné služby a sanitka, informoval ve středu večer mluvčí krajské záchranné služby Martin Štěpán.
Nehoda se stala ve středu před 18:00.
„Na místě události jsme ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému převzali do péče ženu středního věku s podezřením na závažná poranění v oblasti páteře a dalšími poraněními pohybového aparátu. Další pacientkou byla starší žena se středně těžkými poraněními v oblasti hrudníku,“ uvedl Štěpán.
Obě ženy byly podle něj při vědomí a ve stabilizovaném stavu.
