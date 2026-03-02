Muže v Plzni zasypala při práci ve výkopu zemina. Na místě zemřel

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:22aktualizováno  19:22
V plzeňské okrajové části Červený Hrádek dnes odpoledne zasypala zemina ve výkopu šestatřicetiletého muže. Muž zraněním na místě podlehl, informovala policejní mluvčí Iva Vršecká.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS PK

„V Červeném Hrádku jsme zasahovali u osoby zasypané ve výkopu. Pracovníci spolu s dobrovolnými hasiči z Červeného Hrádku osobu vyprostili ze závalu. My jsme následně po našem příjezdu poskytovali předlékařskou péči,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková uvedla, že základní neodkladnou resuscitaci poskytli muži nejprve policisté a hasiči. Po příjezdu si ji převzali záchranáři a pokračovali v rozšířených postupech.

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

„Muž bohužel utrpěl poranění neslučitelná se životem a lékař konstatoval smrt,“ řekla.

Případ si převzali kriminalisté a k určení přesné příčiny smrti nařídili soudní pitvu. Veškeré okolnosti události jsou předmětem dalšího šetření, dodala Vršecká.

