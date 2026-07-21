Plzeň o víkendu rozezní mezinárodní dixielandový festival

Centrum Plzně o víkendu rozezní a roztančí 11. ročník Mezinárodního dixielandového festivalu. Nabídne devět kapel z Česka, Polska a Argentiny, pouliční hudbu, tanec, večerní jamování i hudební průvody ve stylu neworleanských jazzmanů. Návštěvníkům akce nabídne netradiční jazz, swing, prostor k tanci i bezprostřední setkání s hudebníky v ulicích města, řekl ČTK pořadatel festivalu Jindřich Jindřich.
Oba dny otevře hudební průvod New Orleans Parade. V sobotu vyjde z náměstí Republiky k Měšťanské besedě, v neděli začne v Kopeckého sadech a zamíří k pěší zóně v Riegrově ulici, kde kapely zahrají k poslechu i tanci.
Osvědčený koncept propojí sobotní koncertní program v zahradě Měšťanské besedy s nedělní pouliční scénou v Riegrově ulici, která se na jedno odpoledne promění v plzeňskou verzi proslulé neworleanské třídy Bourbon Street. Neworleanský jazz je podle Jindřicha hudba symbolizující radost ze života, bezprostřednost a dobrou náladu. "Dramaturgie zahrnuje klasický dixieland, swing, hot jazz, pouliční brass bandovou energii i prvky manouche," řekl. Manouche, známý také jako Gypsy Jazz, je hudební žánr, který vznikl ve 30. letech minulého století ve Francii.
Kromě pořádající kapely Pilsner Jazz Band na festivalu vystoupí polský RB Dixie Five, který přiveze zvuk inspirovaný raným neworleanským jazzem. Alapar Jazz z argentinské Córdoby se po loňském úspěchu na festivalu vrátí s repertoárem swingu a tradičního jazzu 20. a 30. let minulého století s prvky latinskoamerického temperamentu. Českou scénu zastoupí ještě plzeňské kapely Džangobells a The Dixie Hot Licks, dále Jazz Friendly, J. J. Jazzmen s Barborou Vágnerovou, J. J. Brass Band a Brass Band Rakovník.
Festival je zdarma, lidé mohou přispět dobrovolným příspěvkem. V případě nepříznivého počasí se koncert ze zahrady Měšťanské besedy přesune do sálu.