Plzeň ocenila pět osobností, při oslavách 28. října jim udělila Pečeť města

Pět osobností z oblasti zdravotnictví, sportu, vědy a hudby dnes převzalo Pečeť města Plzně u příležitosti 108. výročí vzniku samostatného Československa. Ocenění získali onkolog Jindřich Fínek, bývalý házenkář a olympijský medailista Vladimír Jarý, vědci Tomáš Křenek a Václav Skala a varhaník a dirigent Adam Viktora. Město dnes zároveň oslavilo státní svátek tradičním zpřístupněním památek, technických provozů a sportovišť zdarma nebo za zvýhodněné vstupné. Večerní program zakončí Průvod světel a hudebně-světelná show na náměstí Republiky.
Pečeť města Plzně uděluje primátor osobnostem, které se významně zasloužily o rozvoj města, jeho propagaci nebo zvýšení jeho prestiže. "Odkaz zakladatelů republiky dnes naplňují lidé, kteří svou prací, talentem a odhodláním posouvají naši společnost kupředu. I proto tradičně spojujeme oslavy vzniku republiky s udělováním pečetí. Vyjadřujeme tím úctu k osobnostem, které utvářejí současnou Plzeň a šíří její jméno i za hranicemi města," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Výrazná osobnost plzeňského zdravotnictví a onkologie Fínek získal pečeť za více než 40 let práce. Měl zásadní podíl na vzniku a rozvoji moderního plzeňského onkologického centra, významně přispěl k rozvoji personalizované onkologické léčby a klinického výzkumu. Ocenění obdržel také za rozsáhlou vědeckou a publikační činnost a působení v čele Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Jarý je stříbrným medailistou z olympijských her v Mnichově v roce 1972 a významnou osobností plzeňské házené. V roce 2011 založil Nadační fond západočeských olympioniků.
Křenek byl oceněn za výzkum nanomateriálů, které nacházejí využití například při čištění vody nebo vývoji zdravotnických implantátů. Skala je mezinárodně uznávaným odborníkem na počítačovou grafiku, který působí na Západočeské univerzitě od roku 1990. Viktora, varhaník a dirigent a zakladatel Českého varhanního festivalu, se dlouhodobě věnuje propagaci české barokní hudby a záchraně historických varhan.
Oslavy vzniku Československa v Plzni dnes zahrnují také zpřístupnění zhruba 40 památek, kulturních institucí a technických provozů. Otevřely se například renesanční radnice, Semlerova rezidence, Divadlo J. K. Tyla, Západočeské muzeum, Muzeum loutek či galerie. Program zahrnul komentované procházky, jízdy historickými vozy MHD, sportovní aktivity a návštěvy běžně nepřístupných provozů - čistírny odpadních vod, úpravny vody na Homolce nebo technologického centra TechTower. Zapojil se také sousední Starý Plzenec s hradem Radyní, rotundou svatého Petra a Pavla a firmou Bohemia Sekt.
Plzeň pořádá oslavy vzniku samostatného Československa od roku 2006. Zpřístupnění památek, kulturních institucí a dalších míst za symbolické vstupné 28 korun, se slevou 28 procent nebo zdarma se stalo každoroční tradicí. Podle dřívějších odhadů magistrátu je za den navštíví až desetitisíce lidí.