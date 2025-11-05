Strážníci vyjížděli na oznámení o autě, které narazilo do zdi domu v Částkově ulici, po druhé hodině v noci na pondělí.
Oznamovatel jim popsal, že šofér zůstal po kolizi sedět v autě a může být pod vlivem alkoholu či drog.
Hlídka přijela do ulice na Slovanech během několika minut a začala ihned po vozidle i jeho řidiči pátrat. „Oblast si rozdělili a prohledali okolí domu, kde mělo dojít ke kolizi, z obou stran. Po chvíli zahlédli zjevně poškozené vozidlo značky Opel, v němž na místě řidiče spal tvrdě muž,“ popsala noční výjezd mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl.
Strážníci museli na okno auta několikrát zaklepat, než vůbec řidič zareagoval. Pak ho vyzvali, aby vystoupil, prokázal svoji totožnost a vysvětlil, co se stalo.
Se vším měl ale čtyřiačtyřicetiletý muž problém. Už při vystupování z auta bylo jasné, že to přehnal s alkoholem. „Kymácel se, měl zpomalené reakce a místo občanského průkazu předložil strážníkům kartičku pojišťovny,“ pokračuje mluvčí.
Nakonec mezi doklady řidičský průkaz našel. Opilec pak vysvětlil, že ten večer slavil po šipkovém turnaji mimo Plzeň. „Alkohol před jízdou prý ale požil již v podniku v Plzni a poté chtěl pouze přeparkovat vůz a nehledě na svůj stav usedl za volant,“ kroutí hlavou Weidl.
Za hlídkou dorazil také oznamovatel, který celé řádění opilého řidiče před domem sledoval z okna. Popsal, že šofér nejprve túroval motor, což mu přišlo podezřelé, pak při couvání narazil do zaparkované Škody Citigo a následně do zdi budovy. Po nehodě z auta vůbec nevystoupil, protože usnul.
Slova svědka následně strážníci potvrdili, když našli odřenou škodovku. „Na místo pak během chvilky dorazila hlídka policie, která si celou událost převzala k dalšímu šetření,“ uzavřela mluvčí strážníků. Dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu, řidič nadýchal přes dvě promile.