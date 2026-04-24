Plzeň opraví budovu ředitelství zoologické zahrady, potřebuje zateplit

Plzeň opraví za desítky milionů korun budovu ředitelství Zoologické a botanické zahrady města Plzně vedle lochotínského amfiteátru. Desítky let starý objekt nevyhovuje současným požadavkům. Po zateplení se sníží náklady na provoz budovy a zaměstnanci získají lepší zázemí pro odbornou činnost. Náklady budou 35 milionů korun, hotovo má být zhruba za rok, uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Ředitelství zahrady sídlí v téměř 70 let starém půlkruhovitém objektu s dvěma řadami oken, jehož zadní strana slouží amfiteátru jako projekční plocha. Stavba ale nevyhovuje. "Zateplíme ji a kompletně zrepasujeme," uvedl primátor. Uvnitř má při rekonstrukci vzniknout například nová lisovna herbářů pro botanickou zahradu. Vznikne také zoologicko-botanická knihovna a zázemí pro zoology a botaniky, kteří nemají potřebné prostor.
Ředitel zoo Jiří Trávníček už dříve ČTK řekl, že celé vedení zoo je v objektu, který byl v roce 1958 postaven jen na letní provoz amfiteátru. Dům je nezateplený, má tenké zdi a velké náklady na topení.
Lochotínský amfiteátr s přilehlou budovou se začal stavět svépomocí v roce 1951, dokončen byl v roce 1961. O dva roky později se do jeho těsného sousedství přestěhovala z původní lokality v Doudlevcích zoologická zahrada, která se později sloučila se sousední botanickou zahradou.
Amfiteátr už město opravilo. Zhruba před deseti lety dokončilo jeho rozsáhlou rekonstrukci za téměř 30 milionů korun. Úpravou prošlo hlediště se schodišti, čtyři menší objekty a zeleň v horní části, před pěti lety se opravovalo za přibližně šest milionů korun pódium. Původní kapacita až 30.000 lidí klesla na 17.000, z toho přibližně třetina má sezení na sedadlech.
Zoologická a botanická zahrada je příspěvkovou organizací města. Podle předloňské výroční zprávy v ní pracovalo přes 140 zaměstnanců. Dotace od města byla kolem 100 milionů korun.
Do zahrady loni přišlo 491.627 návštěvníků, meziročně o 18.000 víc. Loňská návštěvnost byla čtvrtá nejvyšší v 99leté historii zahrady. Jako jeden z hlavních dárků k letošním 100. narozeninám chce zoo začít stavět pavilon Seychelský skleník s tropickým pralesem, želvami obrovskými a s pestrými africkými motýly. Kromě toho připravuje projekt na pavilon medúz.