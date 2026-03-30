Plzeň opraví za 40 milionů korun lávku přes Mži u Štruncových sadů

Plzeň opraví lávku přes řeku Mži nedaleko soutoku s Radbuzou ve Štruncových sadech, která je ve špatném stavu. Pro chodce i cyklisty bude zavřená od 18. dubna do 10. října. Řeku bude možné přejít po provizorní konstrukci blízko opravované lávky. Práce za víc než 40 milionů korun zaplatí městská organizace Správa veřejného statku města Plzně, řekla ČTK mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
Lávka propojuje Štruncovy sady v sousedství historického centra města s Luční ulicí ve čtvrti Roudná. Je součástí dálkové cyklotrasy číslo 37, která vede z Plzně přes Stříbro do Železné na Domažlicku a částečně se kryje s Panevropskou cyklostezkou, spojující Prahu s Paříží. "Jde o hojně využívané propojení prvního městského obvodu s centrem města, a to především cyklisty, proto vítáme, že místo nebude zcela uzavřeno," řekl místostarosta prvního městského obvodu na severním okraji Plzně Jiří Uhlík (Pro Plzeň), v jehož gesci je doprava a bezpečnost.
Provizorní lávka bude nedaleko současné lávky, o něco blíž k soutoku. Stavební práce začnou 31. března. Lávka potřebuje opravit konstrukci, dělníci postaví také nové rampy. Lávka bude po opravě pohodlnější pro chodce i cyklisty a bude také bezbariérová.
Plzeň má velké množství mostků a lávek, další staví. Ročně na ně vynakládá miliony korun. Letošní investice jsou vyšší. "Máme ve správě celkem 138 lávek a podchodů, z toho víc než polovina jsou lávky vedoucí přes řeky. Další lávky mají ve správě například lesy a jiní vlastníci," řekl ČTK v únoru mostní specialista Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně.
Letos město dokončilo a uvedlo do provozu lávku pro pěší a cyklisty, která propojuje rekreační oblasti kolem vrchu Krkavec a okrajových částí Plzně Radčic a Malesic. Za 65 milionů korun tam přesunulo a na na lávku upravilo stoletý ocelový a památkově chráněný Faltusův most, po kterém dříve chodili dělníci ve Škodovce. V únoru město začalo stavět za 44 milionů korun novou lávku přes řeku Radbuzu pod soutokem s Úhlavou. V březnu začaly stavební práce na nové lávce přes rušnou Rokycanskou ulici, která je hlavní příjezdovou cestou ve směru od Prahy. Lávka nahradí nevyhovující a nevyužívaný podchod, celková investice přesáhne 100 milionů korun. Letos Plzeň také postaví gondolový most přes Mži za necelých 20 milionů korun.