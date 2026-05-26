Plzeň opraví za pět milionů Kč historickou zeď v Mlýnské strouze v centru města

Plzeň letos začne opravovat historické opěrné zdi v Mlýnské strouze v sadovém okruhu v centru města. Památkově chráněné pozůstatky městského opevnění jsou v havarijním stavu. Město uvolní z přebytku loňského hospodaření pět milionů korun na první fázi oprav, které by měly skončit příští rok v červnu, informoval dnes ČTK magistrát v tiskové zprávě.
Rekonstrukce je rozdělena do tří etap, s první částí město začne na podzim mezi hotelem Marriott a Pražským mostem. V některých místech je zeď již značně poškozená. "Vypadávají z ní kameny a je narušena statika," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Odborníci loni na podzim zjistili, že historické zdivo rychle chátrá. Kamenné prvky jsou nasáklé vodou, vytvořily se hluboké dutiny a hrozí samovolný rozpad. Padající kusy pískovcových bloků by navíc mohly ohrozit lidi v parkové a relaxační zóně. Projekt počítá rovněž s opravou mostku, kamenného schodiště a novým zábradlím.
Stavba plzeňského městského opevnění začala v první čtvrtině 14. století. Většinu hradeb rychle rostoucí město zbouralo v polovině 19. století, dodnes se dochovaly jen malé pozůstatky. Opěrné zdi v Mlýnské strouze jsou nemovitou kulturní památkou.
Mlýnská strouha, přezdívaná plzeňské Benátky, byla původně jedním z vedlejších ramen Radbuzy. Sloužila k pohonu soukenického mlýna i jako zásobárna vody. Ve 20. letech minulého století byl vodní příkop zasypán. Současná podoba vznikla v letech 2008 až 2010, kdy město prostor mezi Pražskou ulicí a Štruncovými sady upravilo za 65 milionů korun. Umělé jezírko u kamenného Pražského mostu má odkazovat na původní vzhled místa, kudy kdysi vedl vodní příkop kolem městských hradeb.