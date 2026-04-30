Plzeň opravila další z fontán, rozezpívala ji skladbami Bedřicha Smetany

Autor: ČTK
  13:40aktualizováno  13:40

| foto: ČTK

Plzeň opravila za 6,76 milionu korun fontánu Corso v sadovém okruhu naproti Měšťanské besedě. Fontána dostala nové technologie, více trysek a po desetiletích se opět rozezpívala. Zatím ve zkušebním režimu bude několikrát denně hrát skladby Bedřicha Smetany, který v PIzni studoval a jehož socha stojí nedaleko, řekla dnes ČTK při zprovoznění fontány radní pro kulturu Eliška Bartáková (ANO). Předloni město opravilo i největší fontánu v sadovém okruhu před muzeem.

Naposledy hrála fontána Corso v 90. letech minulého století. Pak se ale v parku vyměňovaly lampy veřejného osvětlení a s nimi zmizely i reproduktory, řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Fontána tak už jen stříkala vodu a její stav se postupně zhoršoval, až dospěla do havarijního stavu. Práce nyní zahrnovaly opravy technologií, nově udělané je také betonové dno a stěny fontány. Hudbu zajišťují dva sloupky s reproduktory. V repertoáru je zatím šest Smetanových skladeb, do jejichž rytmu voda stříká.

Kruhovitá fontána s pětimetrovým průměrem dosud stříkala jedním vyšším středovým výtryskem, obklopeným vějířkem nižších proudů. Takové uspořádání by ale pro hudební fontánu nestačilo. "Takže vzniklo šest trysek po obvodu, pak je menší kruh, tam jsou tři výtrysky a uprostřed je jedna středová centrální tryska. Každá ta tryska má čerpadlo a my každé to čerpadlo můžeme samostatně programovat, čímž vznikla unikátní a naprosto variabilní fontána," popsal novou podobu Milan Malý z královéhradecké firmy KTS-AME, která stála za projektem úprav. Fontána dostala také světla, takže v noci mohou vodní proudy nasvítit různé barvy.

Skladby mají kolem dvou až tří minut a hrají v náhodném pořadí v 10:00, 15:00, 17:00 a 20:00. Po zbytek dne fontána pouze chrlí vodu. "Je to celkem složitá věc a než se naprogramuje jedna skladba, trvá to třeba týden," řekl Malý. Z reproduktorů bude zatím znít Smetanova Vzpomínka na Plzeň, Skočná, Pochod k slavnosti Shakespearově, Z domoviny, ukázka symfonické básně Vltavy a Lousina polka z roku 1840, která měla v Plzni premiéru. Skladby nahrála Plzeňská filharmonie.

Město postupně opravuje fontány v sadovém okruhu. Předloni rekonstruovalo za 8,7 milionu korun největší kašnu v sadovém okruhu, elipsu s téměř 200 tryskami před Západočeským muzeem. Příští rok by měla přijít na řadu fontána Matky s dítětem, která je v havarijním stavu. "Máme na ní v rozpočtu osm milionů korun. Bohužel s ní máme provozní problém, že se nám ji letos možná už ani nepodaří zprovoznit," řekl primátorův náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Provoz městských kašen a vodních prvků začíná po zimě 1. května.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní...

Pražský majáles slaví dvacet let. Festival láká na Davida Kollera i na drum’n’bass

Průvod desítek studentů v maskách zahájil pražský Studentský Majáles. (1. 5....

Pražský majáles letos totiž slaví dvacáté výročí. V pátek 1. května tak majáles začíná studentským průvodem a graduje v Letňanech na open air festivalu. Do průvodu se může zapojit veřejnost zdarma,...

Hynku, Viléme, achilovko! Skoro 90 tisíc kroků po stopách romantického básníka

Říp

Jmenoval se Ignác, byl to velký cestovatel a rád si kreslil hrady. Jo a taky napsal Máj. Dnes se vydáme po stopách romantického básníka, kterého představíme trochu jinak, než to dělají učebnice...

1. května 2026  7:07

Zatím jen kamerou. Opava otvírá další tajemství Bredy, zkoumá objevené podzemí

Správce Bredy Marek Zygula (vlevo) s primátorem Tomášem Navrátilem nad...

Dosud neznámá podzemní místnost, kterou stavbaři jen náhodou objevili pod někdejším obchodním domem Breda v Opavě, je zapomenutým sklepením. Dovnitř zatím pronikla jen kamera a záběry ukazují masivní...

1. května 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Zámek Sychrov na Liberecku bude od soboty zavřený kvůli natáčení seriálu

ilustrační snímek

Státní zámek Sychrov na Liberecku bude od soboty dva týdny zavřený kvůli natáčení seriálu. Jde o projekt americké produkce nazvaný New Horizon, který se v...

1. května 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Historické tramvaje projedou Libercem

Historickou tramvajovou soupravu půjčil do Liberce ze svého muzea Dopravní...

Také v roce 2026 pořádá spolek Boveraclub v Liberci jízdy historických tramvají u příležitosti státních svátků.

1. května 2026  6:32

Buty slaví 40 let na hudební scéně, Nová Osmička ve Frýdku-Místku je naopak na startu

Buty na fotografiích k desce Duperele

První květnový víkend je tady. Víte už, kam vyrazíte?

1. května 2026

V Plzni začínají Slavnosti svobody, navštíví je dva století američtí veteráni

ilustrační snímek

V Plzni dnes začíná tradiční oslava konce druhé světové války a osvobození města americkými vojáky Slavnosti svobody. Město je pořádá od roku 1990 a po tři...

1. května 2026,  aktualizováno 

Svět hudebního divadla je vám otevřen dokořán v Městském divadle Brno

Komerční sdělení
Cyrano

V České republice svého druhu jediný oborový profesionální festival Dokořán pro hudební divadlo nabídne od 12. do 16. června 2026 přehlídku 10 nejpozoruhodnějších inscenací zastupujících to...

1. května 2026

Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. ČTK o tom informoval mluvčí moravskoslezské policie Jan Segsulka. Jeden řidič...

30. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  22:10

Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje

Nový kapacitnější výstup z vestibulu stanice metra Muzeum nabídne i eskalátory...

Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U bývalého Domu potravin (dnes McDonald´s) se otevírá nový kapacitní výstup ze stanice Muzeum, který...

30. dubna 2026  20:42

Starostka Berouna Chalupová opouští ODS, přestala být pravicovou stranou, řekla

ilustrační snímek

Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. Na...

30. dubna 2026  18:54,  aktualizováno  18:54

