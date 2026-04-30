Plzeň opravila další z fontán, rozezpívala ji skladbami Bedřicha Smetany

Plzeň opravila za 6,76 milionu korun fontánu Corso v sadovém okruhu naproti Měšťanské besedě. Fontána dostala nové technologie, více trysek a po desetiletích se opět rozezpívala. Zatím ve zkušebním režimu bude několikrát denně hrát skladby Bedřicha Smetany, který v PIzni studoval a jehož socha stojí nedaleko, řekla dnes ČTK při zprovoznění fontány radní pro kulturu Eliška Bartáková (ANO). Předloni město opravilo i největší fontánu v sadovém okruhu před muzeem.
Naposledy hrála fontána Corso v 90. letech minulého století. Pak se ale v parku vyměňovaly lampy veřejného osvětlení a s nimi zmizely i reproduktory, řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Fontána tak už jen stříkala vodu a její stav se postupně zhoršoval, až dospěla do havarijního stavu. Práce nyní zahrnovaly opravy technologií, nově udělané je také betonové dno a stěny fontány. Hudbu zajišťují dva sloupky s reproduktory. V repertoáru je zatím šest Smetanových skladeb, do jejichž rytmu voda stříká.
Kruhovitá fontána s pětimetrovým průměrem dosud stříkala jedním vyšším středovým výtryskem, obklopeným vějířkem nižších proudů. Takové uspořádání by ale pro hudební fontánu nestačilo. "Takže vzniklo šest trysek po obvodu, pak je menší kruh, tam jsou tři výtrysky a uprostřed je jedna středová centrální tryska. Každá ta tryska má čerpadlo a my každé to čerpadlo můžeme samostatně programovat, čímž vznikla unikátní a naprosto variabilní fontána," popsal novou podobu Milan Malý z královéhradecké firmy KTS-AME, která stála za projektem úprav. Fontána dostala také světla, takže v noci mohou vodní proudy nasvítit různé barvy.
Skladby mají kolem dvou až tří minut a hrají v náhodném pořadí v 10:00, 15:00, 17:00 a 20:00. Po zbytek dne fontána pouze chrlí vodu. "Je to celkem složitá věc a než se naprogramuje jedna skladba, trvá to třeba týden," řekl Malý. Z reproduktorů bude zatím znít Smetanova Vzpomínka na Plzeň, Skočná, Pochod k slavnosti Shakespearově, Z domoviny, ukázka symfonické básně Vltavy a Lousina polka z roku 1840, která měla v Plzni premiéru. Skladby nahrála Plzeňská filharmonie.
Město postupně opravuje fontány v sadovém okruhu. Předloni rekonstruovalo za 8,7 milionu korun největší kašnu v sadovém okruhu, elipsu s téměř 200 tryskami před Západočeským muzeem. Příští rok by měla přijít na řadu fontána Matky s dítětem, která je v havarijním stavu. "Máme na ní v rozpočtu osm milionů korun. Bohužel s ní máme provozní problém, že se nám ji letos možná už ani nepodaří zprovoznit," řekl primátorův náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Provoz městských kašen a vodních prvků začíná po zimě 1. května.