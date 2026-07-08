Plzeň opravila vyhlídku Kozí bouda nad Berounkou v přírodním parku Zábělá

Plzeň opravila vyhlídku Kozí bouda na naučné stezce Zábělá v přírodním parku nad řekou Berounkou na východním okraji města. V městských lesích mezi plzeňskou čtvrtí Doubravka a blízkým Chrástem vede několik turistických i naučných stezek a cyklostezka po trase bývalé železniční tratě, která láká mnoho cyklistů a in-line bruslařů, informovala dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Vyhlídka Kozí bouda na skalním ostrohu s výhledem na meandrující Berounku je jedním z devíti zastavení první naučné stezky, kterou město vyznačilo před 47 lety. V místě, kde se skála prudce svažuje k řece, správci městských lesů umístili novou lavičku a zábradlí s popsaným vyhlídkovým panoramatem.
"V oblasti Zábělé, kam se teď do lesa díky nové železniční stezce dostává víc lidí, jsme přidali drobný mobiliář i jinde. U nedávno obnoveného lesního rybníčku Olšovka jsme instalovali menší krytou odpočívku a lavičku," řekl vedoucí oddělení lesního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Milan Sekáč.
Ohraničení vyhlídky je také ochranou před sešlapáváním rostlin na skále. Město má v oblasti problémy s vandaly, kteří často drobný mobiliář ničí. Náklady na výrobu a instalaci lavičky a zábradlí na vyhlídce Kozí bouda byly necelých 120.000 korun.
Kozí bouda je na vyvýšenině, na které přežívají většinou jen nízké a zakrslé duby. U paty skalního suku je v nivě řeky Berounky rostlinstvo bohatší. Naučná stezka Zábělá byla otevřená v dubnu 1979 a byla první naučnou stezkou v Plzni vybavenou informačními tabulemi. V roce 2018 město stezku rozšířilo o tři tabule na vstupech v Bukovci, v Zábělé a u Dolanského mostu a obnovilo deset původních tabulí. Stezka je pouze pro pěší. Protože vede chráněným územím, cyklisté tam mají vjezd zakázán. Přírodní rezervace Zábělá je součástí soustavy chráněných území Natura 2000.