Plzeň opravila za 1,5 milionu korun travnatou plochu a cestu v Borském parku

Pohodlnější pohyb hlavně pro rodiny s dětmi a kočárky mají přinést úpravy v plzeňském Borském parku. Městská firma opravila za 1,5 milionu korun trávníky u Brány do Borského parku a část svažité cesty v navazujícím lesoparku. Úpravy trvaly necelé dva měsíce, informoval dnes ČTK magistrát v tiskové zprávě.
"Parkové cesty zpravidla zpevňujeme mlatem nebo mechanicky zpevněným kamenivem. V případě svažitých cest jsou ale tyto povrchy nevhodné, protože v nich vlivem vodní eroze vznikají značné výmoly a erozní rýhy. To byl i případ této cesty v lesoparku vedoucí z Heyrovského ulice směrem k Tyršovu mostu," řekla Michaela Menclová z úseku městské zeleně. Nový povrch ve svažité části cesty proto tvoří kamenná dlažba, jen prvních přibližně 40 metrů cesty, která vede po rovině, má povrch mlatový. Dokončený úsek navázal na již dříve vydlážděnou část cesty ve spodní části lesoparku.
Borský park a lesopark je rozlohou největším parkem v Plzni, který celoročně navštěvuje hodně lidí. "Travnatá plocha v prostoru u terasy Brány do Borského parku vysokou návštěvností velmi trpěla. Proto bylo navrženo zpevnit ji vegetační dlažbou. Přitom jsme využili použité a nyní vyřazené žulové krajníky ze skladových zásob města," řekl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Vegetační dlažba podle něj slouží jako pozvolný přechod mezi zpevněnou a travnatou plochou a současně vytváří zajímavý estetický prvek vstupního prostoru parku. Dlažba je souvisle položena u záhonů, směrem do trávníku je pás kamenná mozaika řidší a přechází do nepravidelných výběžků. Mezery mezi žulovými prvky zahradníci oseli suchomilnou travní směsí.
V předchozích letech město v parku postavilo za necelých 50 milionů korun vstupní Bránu do Borského parku, která tvoří předěl mezi městem a zelení. V místě bývalé tramvajové točny v severním cípu devětatřicetihektarového parku vznikl asi 80 metrů dlouhý jednopodlažní prosklený pavilon s kavárnou a pivnicí a vedle veřejné záchody. Mezi pavilonem a toaletami je volný průchod do parku. Zahradníci v parku vysázeli záhony keřů a růží, obnovili záhony s trvalkami a na některá místa vysázeli do trávníků jarní cibuloviny. Obnovená jsou o i dvě dětská hřiště a v části lesoparku je několik zastavení fyzikální stezky.
Borský park byl založen v roce 1914 na bývalém vojenském cvičišti. Návrh vypracoval architekt Leopold Batěk, ředitel pražských městských sadů. Později byla plocha rozšířena o lesopark lemující jižní hranici sídliště Bory.