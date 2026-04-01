Plzeň opravuje chátrající dům, za čtyři roky zvětšila svůj fond o 300 bytů

Plzeň zahájila rekonstrukci chátrajícího bytového domu v Liticích na Klatovské třídě. Do 13 měsíců v něm vznikne šest nájemních bytů, z toho jeden bezbariérový. Náklady se podařilo snížit soutěží dodavatelů o čtvrtinu na 12 milionů korun. V cenově dostupných bytech najdou zázemí mladé rodiny i lidé pracující v potřebných profesích, jako jsou zdravotníci, učitelé nebo lidé z integrovaného záchranného systému, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO). Městský bytový fond Plzně se za 3,5 roku zvětšil zhruba o 300 bytů, z toho dvě třetiny tvoří rekonstruované byty a zbytek nové. Celkem město vlastní přes 2500 bytů.
Byty v Liticích s plochou 30 až 40 metrů čtverečních budou ve dvou podlažích a na půdě. Součástí budou parkovací stání na přilehlém pozemku. Byty jsou primárně určené pro začínající rodiny i jednotlivce s dítětem, pro pracovníky vybraných profesí i nájemníky se ztíženou situací na trhu s byty, třeba samoživitelky. "Nájemné bude stejné jako u ostatních rekonstruovaných domů města, aktuálně 159 korun za metr čtvereční za měsíc. U bezbariérového bytu v přízemí pro handicapovaného nájemce bude nájem 65 korun," řekla radní Světlana Budková (STAN). Dům s plynovou kotelnou a okny s trojitým skly bude zateplený a získá novou fasádu. "Chátrající dům v centru Litic už desítky let nebudil dobrý dojem," řekl starosta obvodu Plzeň 6 - Litice Michal Hausner (ANO).
Podle náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) současné vedení Plzně za 3,5 roku dovedlo od nápadu k realizaci zhruba 100 nových bytů. "A k tomu jsou to ještě rekonstrukce. Takže celkový objem nájemních a cenově dostupných bytů, které nově přidáme do bytového fondu města, bude asi 300. K tomu máme další projekty na 172 bytů, které můžeme zahájit ještě letos," řekl.
Privátní sektor podle Bosáka přidává asi 1000 bytů ročně, v současnosti mírně méně. "Protože nemůžeme náš trh z veřejného rozpočtu saturovat, tak se snažíme se spolupracovat se soukromníky," uvedl. Problém podle něj není územní plánování, ale infrastrukturní investice. Části města jsou nezastavitelné kvůli tomu, že tam chybí voda nebo kanalizace. "Spolupracujeme s investory tak, že je buď sami realizujeme, hlavně městská firma Vodárna, která má v plánu všechny páteřní řady, a každý rok jí na ně přidáváme asi 100 milionů. Zároveň se dohadujeme s developery, aby se také podíleli na infrastrukturních investicích," uvedl. Příkladem jsou bývalá kasárna Slovany, kde firma APB - Plzeň postaví až 6000 bytů a na vlastní náklady už tam vybudovala vodovod z městské úpravny.