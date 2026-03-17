Plzeň osvobodí skútry, mopedy a motorky od placení za stání v parkovacích zónách

Skútry, mopedy a motocykly nebudou muset na území Plzně od 1. dubna platit za parkování v placených zónách. Rozhodlo tom vedení města. Počet jednostopých vozidel roste, pro město jsou ale menší zátěží než auta, řekl ČTK náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
"Jsem rád, že tento můj návrh prošel. Důvod, proč pro toto zvednout ruku, je jednoduchý. Mopedy, skútry a motorky zaberou méně místa než auta, produkují méně škodlivin, pomáhají plynulejší dopravě a ve městě tak dávají smysl," uvedl Tolar.
Zatímco v roce 2014 bylo v plzeňském registru 12.496 jednostopých vozidel, k září 2024 to bylo 17.929, což byl více než čtyřicetiprocentní nárůst. V roce 2014 ještě nebyly registrované žádné elektrické motocykly či skútry, o deset let později jich bylo 118.
Povolit bezplatné parkování jednostopých vozidel není neobvyklé. "V Praze, Brně, Českých Budějovicích a mnohých zahraničních městech tomu není jinak," doplnil Tolar.
Město naopak loni zrušilo bezplatné parkování pro elektromobily, které nemusely platit od roku 2020. V Plzni bylo loni v létě registrováno necelých 1300 vozidel se značkou EL z celkem 116.000 osobních vozů registrovaných v okrese Plzeň-město.
Ke konci roku 2024 bylo v Plzni v sedmi zónách 6567 zpoplatněných parkovacích stání, uvádí městská zpráva o dopravě. Počet placených míst k parkování roste, jak město zóny rozšiřuje od středu do dalších čtvrtí. Například na konci roku 2020 bylo v Plzni 3490 placených parkovacích míst. Placené parkování je navíc v parkovacích domech nebo na záchytných parkovištích. Průměrná denní zaplněnost všech placených parkovacích zón byla v loňském prvním pololetí v provozní době 60 procent.
Zvyšuje se i výběr peněz za parkování v ulicích. Za celý rok 2020, ovlivněný ale omezeními a lockdowny v souvislosti s pandemií koronaviru, vybralo město za parkování v ulicích 33,85 milionu korun, v roce 2024 to bylo za celý rok 66,81 milionu a loni za první pololetí 37,84 milionu korun, což bylo meziročně za první pololetí téměř o 5,9 milionu korun.
Počty jednostopých vozidel registrovaných na obci s rozšířenou působností Plzeň
rok motocykly do 11 kW a do 125 cm3 motocykly nad 11 kW a nad 125 cm3 elektromotocykly celkem
2014 6914 5582 0 12.496
2015 7061 5824 0 12.885
2016 7218 6106 0 13.324
2017 7361 6417 0 13.778
2018 7545 6791 0 14.336
2019 7702 7199 17 14.918
2020 7867 7604 29 15.500
2021 7858 8192 45 16.095
2022 8229 8500 63 16.792
2023 8436 8982 98 17.516
2024* 8542 9269 118 17.929
* údaj k 6. září 2024, ostatní údaje jsou ke konci daného roku
Zdroj: město Plzeň