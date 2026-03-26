Plzeň otevře městské sádky pro velikonoční prodej ryb, ceny zůstávají stejné

Plzeň otevře městské sádky pro velikonoční prodej ryb. Na Škaredou středu a Zelený čtvrtek, tedy 1. a 2. dubna, mohou lidé přijít k sádkám u rybníka Košinář, kde budou od 10:00 do 17:00 v nabídce kapři, amuři a štiky. Od 9. dubna na to naváže každý čtvrtek od 14:00 do 16:00 až do konce října pravidelný prodej čerstvých ryb na sádkách, řekl ČTK náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). Ceny velikonočních ryb zůstanou třetím rokem stejné.
"Za kilogram kapra a amura zaplatí lidé 120 korun a za štiku 280 korun. Vyvržení, odstranění hlavy, ploutví a šupin vyjde na 80 korun, výroba filetu pak na 50 korun. Lze platit i kartou," uvedla Barbora Hájková z tiskového oddělení radnice.
Ryby, které si Plzeňané na velikonoční stůl v sádkách koupí, budou podle vedoucí vodního hospodářství a rybářství města Martina Gregara čerstvě vylovené z městských rybníků. "Velikonoční prodej není tak silný jako vánoční, ale postupně lidi učíme," řekl.
Podle Gregara patří čerstvá ryba nejen na vánoční, ale také na velikonoční stůl, kdy je spjata s předvelikonočním půstem. Tuto tradici, která ve městě vymizela v 70. letech minulého století, obnovilo město před pěti lety. Podle křesťanských tradic by mělo být na stole do Bílé soboty (letos je 4. dubna, den před velikonoční nedělí) postní jídlo, nejčastěji to bývala ryba. V Plzni se ryby prodávaly od středověku, kdy nechali městští radní u nově zakoupené vsi Bolevec vybudovat několik rybníků. Kádě s rybami bývaly pravidelně do 20. let 20. století na trhu, který se konal na březích Mlýnské strouhy a U Zvonu v centru. Ryby se ale prodávaly i v kamenných obchodech, koncem 19. století jich bylo v Plzni šest. Ryby na vánoční stůl prodává správa statku na městských sádkách už 25 let.