Plzeň otevřela na Boleveckém rybníce tři nová mola, radnice plánuje další

Návštěvníkům Velkého Boleveckého rybníka v Plzni ode dneška oficiálně slouží tři nová plovoucí mola. Město je nechalo postavit za necelých 20 milionů korun na pláži Ostende místo dosavadní nevyhovující konstrukce. Lidem poskytnou komfortnější zázemí pro relaxaci i pro vodní sporty. Radnice navíc plánuje vybudovat na opačné straně nejoblíbenější rekreační vodní plochy v Plzni podobná mola, která umožní vstup do vody i pro méně pohyblivé lidi nebo handicapované, řekl dnes ČTK primátorův náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Dosavadní mola na Velkém Boleveckém rybníce dosloužila. Správci městského majetku je v zimě demontovali a na jaře začali se stavbou nových. "Mola jsou kotvena pevnými betonovými prvky a jejich povrch tvoří odolné exotické dřevo garapa, které vyniká dlouhou životností i elegantním vzhledem. Největší z mol je určeno především ke slunění a odpočinku u vody, dvě menší budou sloužit zejména paddleboardistům a dalším milovníkům vodních aktivit," řekl Tolar. Největší centrální molo o rozměrech 12krát 18 metrů má jednoduchá vestavěná lehátka. Boční mola jsou dlouhá téměř 30 metrů.
Kromě nových mol město upravilo na Ostende také plochu u občerstvení Point Bolevák. "Zmodernizovali jsme dvě terasy. Jsou od sebe oddělené pobytovými schody pro rekreaci, ve kterých jsou zabudována světla. Dále se u teras opravilo veřejné osvětlení, upravila pláž i povrchy," doplnil Tolar.
S rekreační oblastí má město i další plány. Na podzim začne s odbahněním sousedního čtyřhektarového Malého Boleveckého rybníka. Tuny bahna z něj dostane sacím bagrem. Připravuje se i další etapa rozvoje rekreační oblasti se zázemím pro návštěvníky.
Pláž Ostende je více než století nejnavštěvovanější částí 53hektarového Boleveckého rybníka. Město do jeho okolí investovalo miliony korun. V minulosti tam zmodernizovalo osvětlení, postavilo kiosky s občerstvením, venkovní fitness hřiště, udržuje pláže, doplňuje písek, revitalizuje lesopark. Na podzim 2022 Plzeň spustila technologii za 60 milionů korun, která umožňuje přivádět vyčištěnou vodu z řeky Berounky pro zvýšení hladiny. Rybníku to pomohlo vyrovnat se s následky sucha, při kterém hladina klesla až o 133 centimetrů.