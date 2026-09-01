Plzeň otevřela nové učebny a modernizovanou školní jídelnu za desítky milionů

Plzeň dnes představila žákům a učitelům na 26. základní škole ve čtvrti Bory novou přístavbu a nástavbu s učebnami a zázemím za 61,1 milionu korun a za 35 milionů korun modernizovanou 11. školní jídelnu. Investice řeší dosavadní nedostačující kapacity, informoval dnes ČTK magistrát.
Škola ve Skupově ulici, známá jako Růžovka, má v nové přístavbě a nástavbě šest odborných učeben a zázemí pro žáky a pedagogy. Nový dvoupodlažní pavilon se třídami a zázemím pro učitele pomohl vyřešit dlouhodobý nedostatek kapacit pro výuku odborných předmětů, nástavba na části původních objektů přinesla zase místo pro šatny a sociální zázemí. Areál je celý bezbariérový a konstrukce je připravena na případné rozšíření o třetí patro, uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Podle radní pro školství Lucie Kantorové (ANO) jsou nové učebny zaměřené na polytechniku, přírodní vědy, cizí jazyky a digitální technologie. Přístavba nebude sloužit jen pro běžné vyučování, ale stane se také centrem pro odpolední zájmové a badatelské kluby a odborné semináře. Prostory najdou využití i při pořádání soutěží, workshopů a setkání s odborníky z praxe, řekla ředitelka školy se zhruba 750 žáky Eva Švolbová. Na stavbu přispěla EU dotací 29,3 milionu korun.
Větší, modernější a ekologičtější je po přestavbě také nedaleká školní jídelna při 11. základní škole v Baarově ulici. Vznikla jídelna s více místy k sezení a upraveným výdejem pro plynulejší a komfortnější stravování. Součástí akce je modernizovaná kanalizace, která odděluje dešťové a splaškové vody a dešťové vody odvádí do nádrže České údolí.
Jídelna má přibližně 1200 žákovských strávníků. "Vaří totiž obědy nejen pro žáky a pracovníky 11. základní školy, ale také pro 26. základní školu. Jídelna dále zajišťuje stravování pro školy jiných zřizovatelů. Pro některé také připravuje svačinky a chystá i obědy pro cizí strávníky," řekla Kantorová. Cílem akce bylo rozšířit prostory pro stravování, aby se urychlilo odbavování velkého množství žáků v exponovaných časech a zkrátilo se jejich čekání ve frontě na jídlo.
Plzeň zřizuje 26 základních škol, do nichž dnes zasedlo 15.800 žáků, z toho zhruba 1900 jsou prvňáci. Město dokončilo a také zahájilo několik velkých investičních akcí na školách. Na 21. základní škole před několika dny zahájilo za 165 milionů korun přístavbu, v níž budou učebny, sportovní sál a rozšířená školní jídelna. Před prázdninami začalo budovat nástavbu pro odborné učebny a kabinety za 105 milionů korun na 15. základní škole. Staví také novou tělocvičnu pro 22. základní školu ve čtvrti Doubravka za 85 milionů. Otevřela se nová přístavba s 11 třídami a dvěma pohybovými sálky na 13. základní škole v Habrmannově ulici za 111 milionů korun.