Plzeň otevřela nový úsek cyklostezky z Malesic k Městu Touškov za 17,5 mil. Kč

Na západním okraji Plzně se dnes otevřel zhruba dvoukilometrový úsek cyklostezky z nejmenšího městského obvodu Malesice k sousednímu Městu Touškov. Je poslední součástí takzvané greenway stezky podél řeky Mže na katastru Plzně a je pokračováním nedávno dokončeného úseku z Křimic do Malesic. Část z nákladů 17,56 milionu korun pokryje dotace EU. Na stejné trase příští rok v létě přibyde v Malesicích gondolový most, v jehož koši budou cyklisté vlastní silou překonávat Mži, řekl dnes ČTK náměstek pro dopravu a životní prostředí a také starosta Malesic Aleš Tolar (STAN). Na dalších navazujících stezkách v katastru Města Touškova se již pracuje.
Délka nového úseku stezky pro pěší a cyklisty je 2203 metrů. Prvních přibližně 150 metrů od silnice za malesickým mlýnem k místu, kde bude gondolový most, mohou využívat i zemědělci pro příjezd na svá pole. "Celá ta cyklostezka je v asfaltu, 3,5 metru široká, podél řeky, takže vede krásným prostředím a po rovince. Už dneska je tam čilý ruch," řekl Tolar. Podél stezky je pět odpočinkových míst s lavičkou a cyklostojanem.
Podle cyklokoordinátorky Radky Žákové bude dnes otevřený úsek atraktivní hlavně pro rodiny s dětmi a lidi, kteří mají rádi přírodu. "Už teď zde kvetou křivatce, v údolní nivě můžete zahlédnout volavku bílou a na Kumberském potoce je přes metr vysoká bobří hráz, která vzdula vodu několik desítek metrů proti jeho proudu. I při jízdě se můžete kochat půvabnými zákoutími meandrující řeky, kde při troše štěstí zahlédnete bobra. To vše lze zvládnout bez šlapání do kopců," uvedla.
Nově dokončený úsek teď končí u silnice na hranici katastrů Plzně a Města Touškova. V budoucnu na něj má navázat na druhé straně silnice ještě asi kilometr dlouhý úsek stezky, který jej propojí s částí Malesic nazývanou Dolní Vlkýš.
Město Touškov dokončuje stavbu dalších 900 metrů cyklostezky s asfaltovým povrchem vedoucí k Bdeněvsi. Její součástí je i nová lávka přes Mži, kterou stavební firma na konci března uložila na pilíře. I tuto stavbu za 16 milionů korun podpořila dotace EU. "Tento úsek chceme během dubna dokončit a na počátku května slavnostně otevřít. V srpnu pak plánujeme začít se stavbou propojení právě otevíraného úseku stezky z Malesic s Městem Touškovem, čímž vznikne souvislé a bezpečné spojení mezi Plzní, Malesicemi a Městem Touškovem," uvedla starostka Města Touškova Kateřina Duchková (Náš Touškov). Na projekt Mikroregionu Touškovsko je podaná žádost o krajskou dotaci.