Plzeň otevřela Predator Park, nabízí běh, překážky i pumptrack

Autor: ČTK
  18:14aktualizováno  18:14
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zanedbanou a dlouhodobě nevyužívanou lokalitu podél železniční trati na Cheb mezi Skvrňany a Křimicemi proměnila Plzeň ve víceúčelový sportovní areál Predator Park. Na ploše přes 16.000 metrů čtverečních nabízí běžecký ovál, překážkovou dráhu, pumptrack a workoutové prvky. Stavba stála 39 milionů korun a na financování se podílely také městské obvody Plzeň 3 a Plzeň 5 - Křimice. Při otevření areálu to dnes řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).

"V místě, kde byl dříve obrovský nepořádek, vznikl unikátní prostor pro sportovce všech věkových skupin," uvedl. Park je rozdělený na tři hlavní části a maximálně zachovává členitost původního terénu. Sportovci mohou využívat jednodušší i extrémní terénní trasy, které doplňují přírodní překážky, jsou jsou například svahy, valy a kameny.

"Obdobně jako na lyžařských sjezdovkách jsou trasy označené podle náročnosti. Ty přímé jsou ideální pro širokou veřejnost, extrémní jsou technicky náročnější. Jsou to pasáže s různými obtížemi, například s terénními schody tvořenými z kamenů, palisád či kmenů stromů," řekl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).

V areálu je veřejné osvětlení, stojany na kola, lavičky a mobilní WC boxy. Město pro zájemce ze vzdálenějšího okolí ještě postaví novou zastávku MHD a parkoviště pro více než 60 osobních aut.

Nápad na využití zanedbaného místa, které dlouho obývali bezdomovci, vznikl v Křimicích. "Řadu let jsme řešili, jak využít toto opomíjené a nevzhledné místo po bývalé železniční vlečce. V roce 2017 jsme s firmou Predator Run nechali zpracovat návrh na sportoviště nejen pro extrémní běžce," řekl starosta Křimic Vít Mojžíš (STAN). Křimice přispěly 2,5 milionu korun, třetí plzeňský obvod čtyřmi miliony.

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