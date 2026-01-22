Psí loučka, nebo slackline. Co byste si přáli? Ptají se lidí v částech Plzně

Jaroslav Nedvěd
  9:52aktualizováno  9:52
Se začátkem roku se rozjíždí v Plzni další ročník akcí v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Některé městské obvody při nich nabízejí možnost hlasováním rozhodnout o tom, na co bude vynaložena část peněz, které mají samosprávy k dispozici. Zpravidla se jedná o drobnější investice na veřejných prostranstvích.
Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí...

Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí loučka. Místní obyvatelé ji chtěli. | foto: ÚMO Plzeň 4

Alej pod Chlumem je prvním splněným přáním v rámci participativního rozpočtu na...
Obyvatelé městského obvodu 1 mohou dát hlas například pro umístění slackline...
Obyvatelé městského obvodu 1 mohou dát hlas i pro to, aby rostly v okolí...
V rámci participatního rozpočtu mohou obyvatelé městského obvodu Plzeň 1...
Průkopníkem v Plzni byl městský obvod Plzeň 4 Doubravka. Později se přidaly obvod Plzeň 3 a obvod Plzeň 1.

V Doubravce v rámci projektu už vznikla například alej podél cesty pod Chlumem nebo psí loučka ve Špitálském lese.

V obvodu Plzeň 1 mají lidé už nyní možnost hlasovat na webu rozhodnetesami.cz. Hlasování začalo 5. ledna a potrvá do 5. února. Obvod má na projekty, které budou vybrány, vyhrazeno 1,5 milionu korun. Občané mají k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas, které mohou rozdělit mezi devět navržených projektů.

„Jde o náměty přímo od lidí, které nám předali osobně, e-mailem i přes sociální sítě. Všechny jsme pečlivě posoudili a víme, že je možné je realizovat,“ uvedl místostarosta Miroslav Šuma z ANO.

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Podle místostarosty Jiřího Rezka z Pirátů se v minulém ročníku zapojilo 874 lidí, kteří zaslali dohromady 1 723 hlasů. „A já věřím, že nyní bude účast ještě vyšší,“ uvedl. Velký ohlas v prvním ročníku podle něj potvrzuje, že občané chtějí aktivně ovlivňovat podobu prostoru, kde žijí.

K projektům, ze kterých si lidé nyní mohou vybírat, patří například psí loučka ve vnitrobloku za domy v Plaské 21–25, kuličková dráha ve svahu v parku nad zoo na Vinicích nebo knihobudky před 1. a 4. základní školou.

Dva miliony na projekty

V městském obvodu Plzeň-Doubravka se participativní rozpočet rozjede v nejbližších týdnech. Lidé budou moci navrhovat projekty od 20. února do konce dubna a pak z nich vybírat hlasováním v září. Úřad má pro nové projekty vyhrazeny dva miliony korun.

Podle starosty Tomáše Soukupa z ANO se z předchozího ročníku nedávno otevíralo hřiště Pod Švabinami. Hřiště pro malou kopanou, basketbal, házenou, tenis, volejbal a vybíjenou bude na jaře doplněno o vyznačení hracích ploch a přibude nová tenisová a volejbalová síť.

Od září 2022 slouží pejskařům na území čtvrtého plzeňského obvodu první psí loučka. Místní obyvatelé ji chtěli.
Alej pod Chlumem je prvním splněným přáním v rámci participativního rozpočtu na obvodě Plzeň 4. Vznikla v roce 2020.
Obyvatelé městského obvodu 1 mohou dát hlas například pro umístění slackline vedle pumtracku v Plaské ulici.
Obyvatelé městského obvodu 1 mohou dát hlas i pro to, aby rostly v okolí frekventovaného chodníku poblíž Družby stromy či trvalky.
„Ještě se pracuje na naučné pohádkové stezce pod Chlumem, během roku by se tam mělo objevit několik stanovišť,“ řekl Soukup. Stezka povede od svatého Jiří ke Chlumu. Návrh byl začleněn do širšího projektu Chlum v Plzni-Doubravce, jehož cílem je zkvalitnění cestní sítě, doplnění rekreační infrastruktury a vytvoření prostoru pro aktivní odpočinek i klidné trávení času v přírodě.

První etapa stezky má být hotova na jaře 2026, druhá etapa by se podle odhadů zástupců obvodu mohla dokončit na jaře 2027. V rámci druhé etapy realizace se poté počítá s prodloužením stezky až k rozhledně na Chlumu.

„Participativní rozpočet pomáhá aktivizovat lidi a my tím od nich získáváme nápady a zjišťujeme, co si oni přejí,“ konstatoval starosta.

Na trojce chtějí lidé vodní hřiště

Centrální obvod Plzeň 3 pořádat hlasování letos nebude. „U nás se o akcích v rámci participativního rozpočtu rozhoduje jednou za dva roky a hlasovalo se loni. Ale každý rok něco realizujeme. Nyní už na to má obvod vyčleněno devět milionů. Na tom, co lidé odhlasovali loni, se letos bude pracovat, začne se na jaře,“ sdělil místostarosta Ondřej Ženíšek z TOP 09.

Podle starosty obvodu Davida Procházky z ANO byly podle výsledků hlasování pro veřejnost zajímavé dětské prvky, jako je například vodní hřiště. „Jedno má být ve Škodalandu a jedno ve Skvrňanech, kde se zatím komplikovaně hledá vhodné místo,“ tvrdí starosta.

Z předchozího období jsou dokončena mimo jiné discgolfové hřiště ve Škodalandu, úsekové měření rychlosti aut v Radobyčicích, na Nové Hospodě je hotové beachvolejbalové hřiště a fitstezka s prvky na cvičení. „V současné době se pracuje na zpevnění cesty z Výsluní do Českého údolí, to by mělo být na jaře hotové,“ uvedl starosta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

