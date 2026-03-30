„Mohla by tam být zlatá cihla.“ Prodej zbloudilých balíků brali v Plzni jako adrenalin

Jitka Kubíková Šrámková
  16:22aktualizováno  16:22
Populární balíčky s tajemným obsahem lákaly v pondělí odpoledne do plzeňského obchodního centra Plaza. Už před spuštěním prodeje nedoručených zásilek z různých evropských e-shopů tam už čekala zhruba stovka lidí. Zájemci v balíčcích našli například tablet, sluchátka či mikinu.

Patrik z Plzně dal za nákup nedoručených zásilek s tajemným obsahem tři tisíce. „Našel jsem tablet, obal na tablet, nějaké podložky, ještě tu mám několik balíčků, které vybalím až doma,“ sdělil Patrik. Ten nepřišel, aby na akci vydělal, ale aby si zajistil netradiční zážitek. „Beru to jako adrenalinový sport. Ty tři tisíce mi opravdu nebudou chybět,“ poznamenal.

V obchodním centru Plaza v Plzni začal v pondělí prodej balíčků se záhadným obsahem. (30. března 2026)
Třiatřicetiletá Sabina z Plzně si půlhodinovou frontu vystála s maminkou, aby koupila balíček pro sebe a pro sestru. „Zatím nevím, kolik korun do toho budu investovat. Předpokládám tak 700,“ řekla.

Na otázku, co by chtěly v balíčku najít, shodně s humorem odpověděly, že například zlatou cihlu. „Telefon by také nebyl špatný. Ve sportce jsem ještě nikdy nic nevyhrála, tak dneska by tam mohla být zlatá cihla,“ pousmála se Sabina.

Nakonec v balíčku měla bezdrátová sluchátka. „Dala jsem 900 korun, takže jen sluchátka mi to vrátila,“ svěřila se Sabina, která ale v tašce měla ještě několik balíčků, které veze domů.

„Manžel bude mít v neděli narozeniny, tak jsme si říkali, ať si tu vybere nějaký premium balíček, jeden malý, jeden velký. Spíš je to pro srandu,“ svěřila se Katka, která s přítelem Jakubem přijela do Plzně z Mirošova.

Do narozenin ale nevydržíme, rozbalí si to dnes večer. „Neplánujeme do toho investovat tisíce, spíš nám jde o srandu, chceme si to vyzkoušet. Při našem štěstí tam najdeme něčí ztracené spodní prádlo,“ smála se další zákaznice Katka.

Do Plazy dorazili i jednadvacetiletý Filip s o čtyři roky starší Nikolou. Na otázku, jestli mají při vybírání balíčků nějakou strategii, uvedli, že nechtějí měkké balíčky, spíše krabičky a raději menší, než větší. „Investujeme do toho tak 500 korun,“ shodli se. „Chceme to spíš jen zkusit, jestli přijdeme zítra, to se ještě uvidí,“ doplnila mladá žena.

Za balíčky z Amazonu zákazníci platí 79 korun za 100 gramů, u ostatních balíčků je to 59 korun.

Každoročně se po celé Evropě ztratí miliony online zásilek, nejčastěji kvůli chybně uvedené v adrese. Po vrácení peněz zákazníkům byly tyto zásilky dříve likvidovány. Od roku 2023 však společnost King Colis ztracené balíčky vykupuje a dává jim druhý život prostřednictvím webu a pop-up prodejen v obchodních centrech po celé Evropě.

Akce v přízemí obchodního centra Plaza potrvá do 5. dubna.

V BrnÄ›-ChrlicĂ­ch pĹ™ipomnÄ›li slavnĂ©ho rodĂˇka, fyzika Ernsta Macha

