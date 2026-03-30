Plzeň po Velikonocích zahájí stavbu tří plovoucích mol na Boleveckém rybníku

Plzeň začne po Velikonocích stavět tři plovoucí mola na Velkém boleveckém rybníku. Největší z nich bude určeno hlavně pro slunění, dvě menší pro milovníky vodních sportů, kteří jezdí například na paddleboardu, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Práce si z bezpečnostních důvodů vyžádají dočasné omezení pohybu chodců a cyklistů na promenádní cestě u pláže Ostende.
Instalace mol vyjde město na téměř 20 milionů korun. "Bolevecké rybníky patří mezi nejvyhledávanější místa k relaxaci, i proto se zde město snaží pobyt Plzeňanům neustále zpříjemňovat. Nová mola začnou sloužit už v letošní koupací sezóně. Věřím, že z novinky budou mít návštěvníci radost," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Montáž nových mol začne 8. dubna. V prvních dnech budou dělníci navážet materiál. Instalace na vodní hladinu pak potrvá tři týdny.
Mola nahradí starou konstrukci, kterou správci městského majetku v zimě demontovali. "Mola budou plovoucí s pevnou betonovou kotvou. Jejich povrch pokryjí prkna z odolného exotického dřeva garapa s dlouhou životností a elegantním vzhledem," popsal vzhled konstrukce Tolar. Mola budou od sebe vzdálená 80 a 60 metrů, největší z nich, centrální o rozměrech 12krát 18 metrů, bude mít jednoduchá vestavěná lehátka.
Pláž Ostende je více než století nejnavštěvovanější částí 53hektarového Boleveckého rybníku. Město do okolí rybníka investovalo miliony korun. V minulosti tam zmodernizovalo osvětlení, postavilo kiosky s občerstvením, venkovní fitness hřiště, udržuje pláže, doplňuje písek, revitalizuje lesopark. Na podzim 2022 Plzeň spustila technologii za 60 milionů korun, která umožňuje přivádění, přečerpávání a čištění vody z řeky Berounky a vypouštění do rybníka pro zvýšení jeho hladiny. Pomohlo to rybníku vyrovnat se s následky sucha, kdy hladina klesla až o 133 centimetrů. Letos město odbahní Malý Bolevecký rybník, který je s velkým rybníkem spojený.