Žena udeřila policistu do obličeje, trestu ujde. Měla pochopitelný důvod, míní soudy

Soud rozhodoval bez veřejného jednání, plné odůvodnění zatím není dostupné. Na odmítavé rozhodnutí upozornil server Novinky.cz.
Incident se odehrál v roce 2022 v plzeňském penzionu. Trojice policistů se kvůli vyšetřování zločinu potřebovala dostat dovnitř. Žena, která v objektu pracovala a zrovna odemykala dveře, je ale pustit nechtěla, nebyla si totiž jistá, že jde o skutečné policisty. Při následné přetahované jednoho z mužů udeřila do obličeje.
Obžaloba v tom spatřovala přečin násilí proti úřední osobě. Podle zprošťujícího rozsudku plzeňského okresního soudu, který následně potvrdila i odvolací instance, nešlo ze strany obžalované o žádný cílený útok, nýbrž o reakci z úleku. Svou roli v tom sehrálo i chování policistů.
„Stačilo, kdyby se policisté ještě před vstupem do objektu obžalované prokázali a jednou slušnou větou ji požádali, že se potřebují dostat do penzionu za účelem nějaké prohlídky. Pokud by tímto způsobem postupovali, jsem přesvědčený, že obžalovaná s ohledem na dosavadní řádný život a své vystupování by jim v tom nebránila, nervala se s nimi a pustila je dovnitř,“ konstatoval plzeňský soud.
Bradáčová v dovolání uvedla, že „adresát výkonu veřejné moci není oprávněn samostatně posuzovat, zda je pravomoc vůči němu vykonávána v mezích zákona“, a měl by se proto podvolit. Případný nesouhlas může uplatnit až následně prostřednictvím dostupných právních prostředků. Výjimku podle Bradáčové představují jen zjevné excesy policistů, které zcela vybočují z normy. Plzeňský případ mezi ně však nepatřil, mínila nejvyšší státní zástupkyně.