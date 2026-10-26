Plzeň pořádá tradiční podzimní sázení stromů v městském lese, tentokrát V Pytli

Plzeňští lesníci připravili pro tradiční podzimní sázení stromků 4000 sazenic borovice lesní. Dobrovolníci je budou sázet 7. listopadu v městském lese V Pytli. Akci Den pro les pořádá městská organizace Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) už několik let. Cílem je nejen vysadit část lesa, ale také upevňovat vztah veřejnosti k přírodě a seznamovat ji s lesnictvím, péčí o les a možnostmi zadržování vody v krajině, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
"Tentokrát jsme zvolili opět lokalitu kousek za hranicemi města, dobře přístupnou po stezce pěšky i na kole a v blízkosti zastávky MHD," řekl. Na akci je třeba se předem přihlásit do 6. listopadu, podrobnosti jsou na webu města.
Vysázené borovice doplní přirozená obnova dalších dřevin z okolních porostů, kde rostou modříny, duby, buky či smrky. Jejich semena do nově zalesňované plochy přenášejí ptáci, drobní hlodavci i vítr. "Stromy, které zde rostou, se již místním podmínkám přizpůsobily, a tak to budou mít semenáčky, které z jejich semen vyrostou, ve svém dalším vývoji snazší," řekl Ladislav Jára z oddělení městských lesů SVSMP.
Akce je určená také rodinám s dětmi. Organizátoři připravili doprovodný program s lesní tematikou a tvůrčí dílnu. Účastníci se mohou od lesníků dozvědět více o hospodaření v městských lesích a možnostech zadržování vody v krajině. Právě s takovým projektem se podle Tolara počítá i v místě výsadby.
Vysazovat se bude ve dvou skupinách, v každé může být nejvýše deset dospělých a jejich děti. Nářadí i sazenice zajistí pořadatelé, pracovní rukavice si mají účastníci přinést vlastní. "Každé skupince dobrovolníků nejdříve lesníci na místě předvedou, jak sazenici správně zasadit. Pak účastníkům rozdají nářadí. Šikovnější dospělí během vyhrazené tři čtvrtě hodiny vysázejí přibližně 40 stromků," uvedl Jára.
Letošní podzimní výsadba je druhou podobnou akcí, kterou správa městských lesů letos pořádá. Na jaře dobrovolníci sázeli stromy v městském lese Ostende u Velkého Boleveckého rybníka.
Plzeň je s více než 4000 hektary lesů jedním z největších vlastníků lesů mezi městy a obcemi v ČR. Ročně se v městských lesích vysází 300.000 až 400.000 sazenic stromků. Většinu si lesníci pěstují ve vlastní lesní školce, která ročně vyprodukuje kolem 300.000 sazenic, asi 60 procent tvoří borovice, zbytek je mix sazenic, zejména dubu zimního i letního, dále lípy, jedle, buky, javory, smrky či modříny. Vysazují se většinou dvouleté sazenice, jedle až čtyřleté.