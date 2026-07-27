Plzeň postaví 700 bytů v bývalých kasárnách, má smlouvu s jejich vlastníkem

Plzeň postaví 700 nových městských bytů v areálu bývalých kasáren Slovany u výjezdu na jih Čech a k dálnici D5. Má smlouvu se soukromým vlastníkem vyčištěné plochy, který tam chystá moderní čtvrť s více než 3200 byty pro 10.000 obyvatel. Investor do oblasti přivedl vodu z městské úpravny, což bylo podmínkou rozvoje území. Město by mohlo začít stavět své první domy za dva roky. ČTK to řekl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Investor podle Bosáka dokončil na vlastní náklady nultou etapu vodovodu, kterou už předal městu. Má čerstvé stavební povolení na technickou infrastrukturu v areálu a na síť ulic, které má začít stavět ještě letos. "Plánují začít od Nepomucké třídy, ale vybudují také ulice v naší (protilehlé) části od Jasmínové ulice," uvedl Bosák. Město chce stavět první blok za dva roky. "Máme zastavovací studii a na podzim se budou zadávat projekty na jednotlivé domy," uvedl.
Plzeň má podle smlouvy o spolupráci s investorem předkupní právo na koupi 5,4 hektaru pozemků, tedy na více než sedminu rozlohy dřívějších kasáren, a to za zvýhodněnou garantovanou cenu, což je podle náměstka největším benefitem.
"Máme souhlas, že můžeme projektovat, abychom byli připraveni. Příští zastupitelstvo musí vyčlenit prostředky na výkup těch pozemků," uvedl Bosák. Podle něj půjde o stovky milionů a Plzeň si zřejmě vyjedná úvěr, který by splácela z vybraných nájmů za byty.
Město chce podle Bosáka postavit všechny byty. "Takovou příležitost rozpínat se už nedostaneme. Tohle je největší brownfield, tedy rozvojová plocha, a považuji za obrovský úspěch, že se nám podařilo zakotvit tam. Takových prostorů už v Plzni tolik není," řekl.
Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) je bytový projekt v kasárnách Slovany v ČR unikátní. "APB tam zavedla nultou etapu vodárenské infrastruktury asi za 160 milionů korun. Pro nás je její hodnota ještě větší, protože jsme počítali, že bude stát 220 milionů," řekl. Investor, společnost APB - Plzeň s městem spolupracují na definování vzájemných vztahů v území. Podle Bosáka umožňuje smlouva ovlivňovat podobu budoucí čtvrti, protože obsahuje dohodu o závaznosti územní studie. Investor tak třeba nemůže místo nižší zástavby postavit paneláky.
APB má v kasárnách investovat 15 až 20 miliard Kč. Kromě moderní čtvrti tam postaví dvouhektarový centrální park, obchody a kanceláře, kde má pracovat asi 2300 lidí. Více než třetinu plochy má tvořit zeleň. První domy chce stavět už příští rok.