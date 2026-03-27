Plzeň postaví denní stacionář pro zdravotně postižené a autisty za 350 mil. Kč

Plzeň postaví do dvou let denní stacionář Človíček 2 pro těžce zdravotně postižené a autisty, dospělé i děti. Třípodlažní budova by měla stát zhruba 350 milionů Kč. Podpora z evropských fondů a státního rozpočtu by měla pokrýt 110 milionů korun, město teď zažádá o dotaci z operačního programu IROP, řekl ČTK radní Jiří Šrámek (ANO).
"Současný denní stacionář Človíček v Kralovické ulici, který provozujeme ve spolupráci s Diakonií ČCE (Českobratrské církve evangelické), už kapacitně nevyhovuje," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO). Podle Šrámka jde o objekt bývalé mateřské školy. Do pokojů se tam například nevejdou speciální polohovací lůžka pro všechny klienty. V omezených prostorách je navíc pro personál fyzicky náročná manipulace s dospívajícími a dospělými klienty, uvedl.
"Celkové náklady na výstavbu nového zařízení odhadujeme na 350 milionů korun," uvedl primátor. Projekt podle něj zásadně zvýší kvalitu života zdravotně postiženým spoluobčanům i jejich rodinám.
"Nový Človíček 2 vyroste v Zadních Skvrňanech a nabídne specializované prostory pro 24 klientů různých věkových kategorií s těžkým kombinovaným postižením a 12 klientů s poruchami autistického spektra. Část budovy poslouží pro účely speciálního vzdělávání, což zajistí kontinuitu péče o klienty na jednom místě," řekl Šrámek. Součástí bude zahrada a ovocný sad, vodní brouzdaliště, dětské hřiště, edukační záhony a další. Provozně umožňuje areál i dílčí využití veřejností, dodal.
Stavba začne letos. "Peníze už máme připravené v rozpočtu," uvedl Šrámek. Město už vybralo provozovatele Človíčka 2, jímž se po výběrovém řízení stala opět Diakonie ČCE, což podle něj dává smysl.
Současné zařízení Človíček s obdobnou kapacitou zůstane v provozu i po dokončení novostavby. "Potřeba stacionářů je velká," uvedl Šrámek. Podle něj si Diakonie ČCE klienty do obou zařízení přeskupí podle potřeb.
Plzeň začne také letos budovat nové prostory pro denní stacionář Jitřenka, který je teď ve velmi nevhodných prostorách bez výtahu ve čtvrti Doubravka. Nové prostory pro 48 mentálně i tělesně postižených a seniory vzniknou v prvním patře chystané novostavby centrální vývařovny jídel městského ústavu sociálních služeb, na níž už má město vyčleněných 250 milionů Kč a vybralo dodavatele. Budova vznikne v Kotíkovské ulici na Severním Předměstí na pozemku u Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek.