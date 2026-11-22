Plzeňané budou moci letos poprvé bruslit na venkovním kluzišti v centru města. Plzeň ho začala o tomto víkendu budovat na parkovišti v sadech Pětatřicátníků. Otevře se 28. listopadu a v provozu bude do 21. února příštího roku, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO). Náklady na zřízení a provoz kluziště by měly být 2,42 milionu korun bez DPH. Umístění ledové plochy vyvolává kritiku na sociálních sítích, lidé poukazují na úbytek parkovacích míst v centru. Kapacita parkoviště, která je asi 110 aut, se má kvůli kluzišti snížit zhruba na polovinu.
"V posledních letech se ukázalo, že Plzeňané mají veřejná kluziště rádi. Mám velkou radost, že letos můžeme mít ledovou plochu i v samotném centru města," uvedl primátor. Podle něj kluziště doplní vánoční výzdobu sadů Pětatřicátníků. Někteří lidé ale umístění na parkovišti kritizují, část z nich se domnívá, že vhodnějším místem by bylo centrální náměstí, jako tomu bývá v některých jiných městech. "Na náměstí Republiky to neumožňoval příkon elektřiny a také tramvajová trať, kterou jsme nedokázali překonat. V sadovém okruhu zase nevyhovoval povrch, stejně jako v prostoru U Zvonu," uvedl Zarzycký. Dostatečně silný přívod elektřiny, který by stačil pro kluziště i pro vánoční trhy, by měl být na náměstí až po dokončení plánované další etapy oprav.
Primátorův náměstek pro sport Tomáš Morávek (Pro Plzeň) doplnil, že mezi uvažované plochy pro kluziště patřilo například prostranství u Západočeského muzea, tam ale nejde napojit elektřina a voda a prostor je ve svahu. Zvolené místo v sadech Pětatřicátníků je rovné, v centru města a také hned u zastávky tramvajových, trolejbusových i autobusových linek MHD, uvedl.
Kluziště bude otevřené pro veřejnost ve všední dny od 13:00 do 20:00 a o víkendech od 10:00 do 20:00. Dopoledne ho budou moci využívat školáci a děti z mateřských škol při tělesné výchově, doplnil Morávek. Vstupné bude 100 korun, pro děti do výšky 120 centimetrů zdarma.
Další venkovní kluziště v Plzni má obvod Slovany ve Škoda Sport Parku. Třetí sezona provozu tamního kluziště začala 20. listopadu. Areál letos nabízí nové celoroční zázemí s půjčovnou bruslí, helem a pomůcek pro začátečníky, broušením bruslí, toaletami, občerstvením a uzamykatelnými skříňkami. Vstupné je rovněž 100 korun, děti do výšky 120 centimetrů neplatí. Veřejné bruslení potrvá do poloviny února příštího roku.
Kluziště je letos také u obchodního centra Rokycanská ve čtvrti Doubravka. Otevřené je denně od 09:00 do 21:00, i tam je k dispozici půjčovna vybavení.
Kromě venkovních kluzišť může veřejnost v Plzni bruslit také v krytých halách, ale pouze ve vypsaných termínech. Veřejné bruslení nabízí zimní stadion i Ice Arena na Košutce.