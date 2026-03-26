Plzeň začala hledat firmu, která zmodernizuje a bude provozovat veřejné osvětlení v celém městě. Zastupitelé dnes schválili zadávací dokumentaci i zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s odhadovanou maximální cenou 2,61 miliardy korun bez DPH. Výměna více než 23.000 světel a 15.000 stožárů potrvá čtyři roky a projekt má mít formu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Městu díky tomu ušetří 40 až 50 procent spotřeby elektřiny, zjistila ČTK. Dodavatel by měl být vybrán do letošního listopadu a smlouvu s ním mají zastupitelé schvalovat v prosinci.
"Dosavadní systém osvětlení je založen na zastaralých výbojkách a má velmi omezené možnosti ovládání sítě. Výrazně nám rostou náklady na provoz, na elektřinu to bylo mezi lety 2019 a 2024 o 134 procent a na údržbu o 111 procent. To chceme změnit," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Nové veřejné osvětlení, ovládané moderním dispečinkem, bude podle něj o polovinu úspornější, umožní regulovat osvětlení míst, zvýší bezpečnost a sníží světelný smog.
Poradenská firma PricewaterhouseCoopers posuzovala kromě varianty PPP i financování projektu městem a úvěrem. Nalezení soukromého partnera vyšlo jako ekonomicky nejvýhodnější možnost. Pro výběr strategického partnera využije město řízení se soutěžním dialogem. "Tomu dali zastupitelé 'zelenou'. Na půdu zastupitelstva se vrátíme v září. Rozhodovat o tom ale bude až nová koalice," řekl primátor ČTK. Cenu zakázky přes 2,6 miliardy korun označil jako maximální. Předpokládá, že díky soutěžnímu dialogu nepřesáhne dvě miliardy korun.
"Chceme světla ovládat a svítit velmi úsporně. A využívat dispečink a svítit správným spektrem. Úplně se vyhýbáme tónu modré nebo bílé. V zadávací dokumentaci jdeme do 2700 kelvinů, což je také hodnota, kterou dotuje ministerstvo životního prostředí jako hodnotu správnou. A v některých zónách využíváme 2200 kelvinů a tam, kde to bude potřebovat ochrana přírody, se dostaneme až na 1800 kelvinů. Měli bychom tedy svítit spektrem zejména oranžového světla," uvedl primátor. Kelviny udávají barevnou teplotu světla. Čímž nižší hodnota, tím světlo působí tepleji, naopak se stoupajícím počtem kelvinů je více namodralé.
Součástí kontraktu by měla být také elektřina, město o tom ale teprve rozhodne v dialogu podle nabídek na trhu. "Předpoklad je, že by nám to na evropském trhu mělo umět dodat pět až deset firem, ale uvidíme, jak se soutěž povede," uvedl Zarzycký. Město podle něj využívá kromě svých odborných složek také externí odborníky a právníky.
"Plzeň na to peníze má, jak ve střednědobém výhledu, tak zafixované v dlouhodobém horizontu. Nepotřebujeme na to čerpat žádný úvěr," řekl primátor. S dotací podle něj město v tuto chvíli nepočítá.
PPP projekt kompletní obnovy město volí kvůli tomu, že v minulých letech svými silami modernizovalo "en do deseti procent všech světel. "My bychom to vlastně museli realizovat následujících přes 20, ale možná i 80 let. A nemáme na to na radnici ani kapacitu. Proto zastupitelé před půl rokem rozhodli o tom, že PPP projekt je správný a mimochodem vyšel také jako lepší ekonomický model," řekl primátor. Město ho má splácet 15 až 20 let. Návrhy firem mají být představeny zastupitelům v září.
V první etapě, která by měla trvat jeden a půl roku, má být vyměněno 22.430 svítidel, 121 rozváděčů a má být zřízen dispečink. Ve druhé etapě se do čtyř let vymění přes 14.000 stožárů a téměř 2200 výložníků, tedy podpěr světel. Dělníci vymění také 34 kilometrů nevyhovujících kabelů. Obě etapy se budou překrývat. Součástí veřejné zakázky bude dále provoz a údržba celé soustavy.
Město nyní zahájí kvalifikační fázi soutěžního dialogu, lhůta pro podání žádosti o účast činí 30 dnů. Od května do září budou jednání s účastníky. Po ukončení dialogu, zhruba letos v září, je město vyzve k podání nabídky.