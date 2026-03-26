Plzeň zmodernizuje veřejné osvětlení v celém městě, začala hledat dodavatele

Autor: ČTK
  12:53aktualizováno  17:06
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Plzeň začala hledat firmu, která zmodernizuje a bude provozovat veřejné osvětlení v celém městě. Zastupitelé dnes schválili zadávací dokumentaci i zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s odhadovanou maximální cenou 2,61 miliardy korun bez DPH. Výměna více než 23.000 světel a 15.000 stožárů potrvá čtyři roky a projekt má mít formu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Městu díky tomu ušetří 40 až 50 procent spotřeby elektřiny, zjistila ČTK. Dodavatel by měl být vybrán do letošního listopadu a smlouvu s ním mají zastupitelé schvalovat v prosinci.

"Dosavadní systém osvětlení je založen na zastaralých výbojkách a má velmi omezené možnosti ovládání sítě. Výrazně nám rostou náklady na provoz, na elektřinu to bylo mezi lety 2019 a 2024 o 134 procent a na údržbu o 111 procent. To chceme změnit," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Nové veřejné osvětlení, ovládané moderním dispečinkem, bude podle něj o polovinu úspornější, umožní regulovat osvětlení míst, zvýší bezpečnost a sníží světelný smog.

Poradenská firma PricewaterhouseCoopers posuzovala kromě varianty PPP i financování projektu městem a úvěrem. Nalezení soukromého partnera vyšlo jako ekonomicky nejvýhodnější možnost. Pro výběr strategického partnera využije město řízení se soutěžním dialogem. "Tomu dali zastupitelé 'zelenou'. Na půdu zastupitelstva se vrátíme v září. Rozhodovat o tom ale bude až nová koalice," řekl primátor ČTK. Cenu zakázky přes 2,6 miliardy korun označil jako maximální. Předpokládá, že díky soutěžnímu dialogu nepřesáhne dvě miliardy korun.

"Chceme světla ovládat a svítit velmi úsporně. A využívat dispečink a svítit správným spektrem. Úplně se vyhýbáme tónu modré nebo bílé. V zadávací dokumentaci jdeme do 2700 kelvinů, což je také hodnota, kterou dotuje ministerstvo životního prostředí jako hodnotu správnou. A v některých zónách využíváme 2200 kelvinů a tam, kde to bude potřebovat ochrana přírody, se dostaneme až na 1800 kelvinů. Měli bychom tedy svítit spektrem zejména oranžového světla," uvedl primátor. Kelviny udávají barevnou teplotu světla. Čímž nižší hodnota, tím světlo působí tepleji, naopak se stoupajícím počtem kelvinů je více namodralé.

Součástí kontraktu by měla být také elektřina, město o tom ale teprve rozhodne v dialogu podle nabídek na trhu. "Předpoklad je, že by nám to na evropském trhu mělo umět dodat pět až deset firem, ale uvidíme, jak se soutěž povede," uvedl Zarzycký. Město podle něj využívá kromě svých odborných složek také externí odborníky a právníky.

"Plzeň na to peníze má, jak ve střednědobém výhledu, tak zafixované v dlouhodobém horizontu. Nepotřebujeme na to čerpat žádný úvěr," řekl primátor. S dotací podle něj město v tuto chvíli nepočítá.

PPP projekt kompletní obnovy město volí kvůli tomu, že v minulých letech svými silami modernizovalo "en do deseti procent všech světel. "My bychom to vlastně museli realizovat následujících přes 20, ale možná i 80 let. A nemáme na to na radnici ani kapacitu. Proto zastupitelé před půl rokem rozhodli o tom, že PPP projekt je správný a mimochodem vyšel také jako lepší ekonomický model," řekl primátor. Město ho má splácet 15 až 20 let. Návrhy firem mají být představeny zastupitelům v září.

V první etapě, která by měla trvat jeden a půl roku, má být vyměněno 22.430 svítidel, 121 rozváděčů a má být zřízen dispečink. Ve druhé etapě se do čtyř let vymění přes 14.000 stožárů a téměř 2200 výložníků, tedy podpěr světel. Dělníci vymění také 34 kilometrů nevyhovujících kabelů. Obě etapy se budou překrývat. Součástí veřejné zakázky bude dále provoz a údržba celé soustavy.

Město nyní zahájí kvalifikační fázi soutěžního dialogu, lhůta pro podání žádosti o účast činí 30 dnů. Od května do září budou jednání s účastníky. Po ukončení dialogu, zhruba letos v září, je město vyzve k podání nabídky.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

