Plzeň postaví za 85 milionů korun tělocvičnu u 22. základní školy

Plzeň postaví do srpna příštího roku novou tělocvičnu pro 22. základní školu ve čtvrti Doubravka. Stavba za 85 milionů korun bez DPH přinese moderní sportovní zázemí pro žáky, nabídne bezbariérový přístup, energeticky úsporné řešení i nové venkovní prostory pro odpočinek a výuku. Současné sportovní zázemí už kapacitně neodpovídalo potřebám školy, uvedl dnes pro ČTK ředitel školy s přibližně 670 žáky Josef Řičica. Po skončení výuky budou tělocvičnu využívat také sportovní kluby a veřejnost.
Tělocvična vznikne ve vnitřním atriu školního areálu a bude navazovat na budovu školy. Bude bezbariérově propojená se současnou tělocvičnou, s šatnami a s hlavním vstupem. Objekt bude částečně zapuštěný do země, aby co nejméně stínil okolním učebnám. Součástí projektu je také proměna atria. Vznikne v něm dešťová zahrada, která pomůže se zadržováním srážkové vody, zlepšením mikroklimatu i výukou environmentálních témat. Atrium doplní bezbariérové schodiště k venkovním sportovištím a k odpočinkové zóně pro trávení přestávek a neformální výuku.
V tělocvičně budou kromě sportovní haly dvě šatny s umývárnami, sociální zařízení, technické místnosti, kabinet a hlediště. Na střeše bude 65 fotovoltaických panelů, vyrobená elektřina částečně pokryje spotřebu školy.