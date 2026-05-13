Plzeň postavila v okrajové části Malesice dům s 11 byty za 42 mil. Kč s dotací

Město Plzeň postavilo v okrajové části Malesice dům s 12 menšími byty za 42 milionů korun. Dům je v centru obvodu na místě, kde do předloňska stála někdejší německá škola Šuferajn. Přes 200 let stará budova byla zchátralá a už se ji nevyplatilo opravovat, řekla ČTK radní Světlana Budková (STAN). V bezbariérových bytech v Novém Šuferajnu budou žít senioři, samoživitelé a mladí lidé v bytové nouzi. Město na dům získalo dotaci 28 milionů korun z evropského programu IROP.
"Původní objekt neměl dlouhé roky využití a byl ve velmi špatném technickém stavu. Naším cílem je rozšiřovat městský bytový fond i v městských obvodech," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO). Celkové náklady na stavbu, v nichž je zahrnuto i zbourání objektu, se podle něj podařilo soutěží dodavatelů snížit o více než 11 milionů Kč.
V novostavbě z cihelných bloků se dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a výtahem je podle Budkové 11 bytů s dispozicí 1+kk a jeden byt 2+kk. Mají plochu 29 až 60 metrů čtverečních. Jsou vybaveny koupelnami a kuchyňskými linkami včetně spotřebičů. Každý byt v prvních dvou podlažích má vlastní terasu nebo balkon. Dům má vlastní plynovou kotelnou a část střechy pokrývá zeleň. Součástí domu je parkoviště.
"Nastavili jsme tam nájemné na velmi vstřícných 74,30 koruny za metr čtvereční, což je pod limitem stanoveným ministerstvem pro místní rozvoj. Nájemci jsou vybráni, a kromě kvalitního bydlení jim bude v případě potřeby k dispozici i podpora sociálních pracovníků z našeho odboru," dodala. Podle radní jde o lidi, kteří potřebují dostupnou střechu nad hlavou nejvíce, seniory, matky samoživitelky nebo mladé lidi opouštějící domovy na půli cesty.
"Pro Malesice jde o klíčovou investici. Odmítli jsme návrhy předchozího vedení města na prodej starého Šuferajnu, protože byly obavy z toho, jak s ním soukromý vlastník naloží. Z obvodního rozpočtu jsme zaplatili projekt demolice i stavby," řekl starosta obvodu Plzeň 9 Aleš Tolar (STAN). Jde o první objekt v Malesicích napojený na budovaný vodovod.
Šéfka Centra pro regionální rozvoj Magda Sýkorová uvedla, že Plzeň patří mezi velmi úspěšné žadatele z IROP. Jen v sociálním bydlení uspěla se sedmi projekty na stavbu a rekonstrukci 58 bytů s dotací 92 milionů Kč.
Školu postavil v roce 1814 německý spolek Schulverein. Začátkem minulého století zanikla. Poté byla přízemní budova využívána jako bytový dům, ale už v poválečných letech zchátrala. V roce 2023 rozhodlo město o její demolici.
Bytový fond Plzně, která vlastní přes 2500 bytů, se za 3,5 roku zvětšil o 300 bytů. Dvě třetiny tvoří rekonstruované byty a zbytek nové. "K tomu máme další projekty na 172 bytů, které můžeme zahájit ještě letos," řekl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).