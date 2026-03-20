Plzeň před začátkem sezony vyčistí relaxační park Mlýnská strouha v centru města

Plzeň příští týden zahájí pravidelné jarní čištění Mlýnské strouhy, oblíbeného relaxačního místa v sadovém okruhu v centru města. Ve spolupráci s městskými rybáři vyloví odborná firma okrasné ryby a vyčistí jezero od odpadků a nečistot. Hotovo má být před Velikonocemi, řekla dnes ČTK Hana Josefová z plzeňského magistrátu.
Ode dneška se začala vypouštět voda z uměle vytvořeného jezírka. Postupné vypouštění laguny o objemu kolem 2000 metrů krychlových je nutné kvůli ochraně plzeňského středověkého podzemí.
V pondělí rybáři vyloví ryby a převezou je dočasně na městské sádky. "Ve strouze jsou oranžoví koi kapři, amuři, okouni říční ale i ostroretky stěhovavé, které jsou důležité pro čistotu jezera, protože se živí řasami, a tím udržují čistou vodu," uvedla Josefová.
Čištění Mlýnské strouhy je pravidelný jarní proces, který zajišťuje funkčnost a čistotu prostoru, který město před 16 lety obnovilo jako relaxační zónu. "Je nutné odstranit nejen biologický odpad ze dna, tedy hlavně listí, které do vody napadalo, ale i to, co tam lidé naházejí - sklenice, lahve, plasty a také třeba elektronické cigarety," uvedla Josefová. Firma také zkontroluje břehy nádrže a v případě potřeby je opraví pryskyřicí a doplní geotextilii. Po vyčištění a úpravě dna a břehů se také dosadí nebo naopak zredukují vodní rostliny, jako jsou lekníny, plavíny, blatouchy, šípatky, vachty, trsy ostřice a kosatce. Za vhodného počasí to může trvat tři až čtyři dny. Teprve poté mohou správci zase Mlýnskou strouhu napustit. Ryby se do ní vrátí, až když bude mít voda vhodné parametry, zejména kyselost.
Současná podoba Mlýnské strouhy vznikla v letech 2008 až 2010, kdy město prostor mezi Pražskou ulicí a Štruncovými sady revitalizovalo. Do obnovy území s rozsáhlými pobytovými trávníky, lavičkami, dlážděnou terasou podél jezírka i herními prvky pro děti investovalo tehdy 65 milionů korun. Umělé mělké jezírko u historického kamenného Pražského mostu má odkazovat na původní vzhled místa, kudy kdysi vedl vodní příkop kolem městských hradeb. Jezírko je průtočné, napájí ho voda z řeky Mže a obměňuje se zde zhruba každé dva týdny. Vodou se zavlažují trávníky i park.