Plzeň představila v Bruselu kandidaturu na evropské město dobrovolnictví 2028

Autor: ČTK
  17:09aktualizováno  17:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Plzeň představila v Bruselu kandidaturu na Evropské hlavní město dobrovolnictví v roce 2028. Přiblížila v ní vizi dalšího rozvoje dobrovolnictví i jeho fungování ve městě, řekla dnes ČTK mluvčí města Eva Barborková. O titul se kromě Plzně uchází také španělská Lleida, italské Reggio Emilia a dánský Odder. O vítězi rozhodne 1. prosince ve španělské Málaze porota složená ze zástupců Centra pro evropské dobrovolnictví, Evropského parlamentu, Evropské komise a měst, která už titul získala.

Plzeň je prvním českým městem, které se o titul Evropské hlavní město dobrovolnictví uchází. "Ať už bude výsledek jakýkoliv, naše podpora dobrovolnictví bude pokračovat. Považujeme ho za důležitou součást života ve městě a jeden ze základních pilířů občanské společnosti," řekl radní Jiří Šrámek (ANO). Plzeň se podle něj prezentovala na kongresu Centra pro evropské dobrovolnictví, které ocenění od roku 2014 organizuje. Každé město představilo pětiminutové video přibližující tyto služby na svém území a poté vizi dalšího rozvoje aktivit.

"Už kandidatura Plzně na prestižní titul je důležitým signálem, že město považuje dobrovolnictví za významnou součást života. Je u nás velmi rozvinuté a věřím, že se nám jeho sílu i význam podařilo porotě dobře představit," řekl šéf odboru sociálních služeb města Lukáš Mařan, který byl součástí prezentujícího týmu, stejně jako Vlastimila Faiferlíková, ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, které kandidaturu s Plzní připravovalo a v případě zisku titulu bude jejím hlavním partnerem. "Ukázalo se, že dobrovolnictví v Plzni obstojí i v náročném evropském srovnání," řekla. Publikum podle ní zaujalo video i vystoupení čtyřčlenného týmu, v němž byl dobrovolník.

V Plzni se podle Faiferlíkové zapojují do dobrovolnictví každoročně tisíce lidí různých generací. "Kandidaturu vnímáme jako nástroj, který může pomoci rozvíjet nové dobrovolnické příležitosti, propojovat partnery napříč Evropou a zanechat dlouhodobý odkaz pro obyvatele města i celého regionu," uvedla. Pokud Plzeň uspěje, připraví zahajovací a závěrečný ceremoniál s výstavou a konferencí i akce k posílení dobrovolnictví, například interaktivní popularizační hru, workcamp dobrovolníků z různých zemí, burzu filantropie a mezinárodní den dobrovolníků.

Ziskem titulu může podle Šrámka posílit postavení dobrovolnických organizací. "Dále doufáme, že dobrovolnictví více zpropaguje, zvýší jeho společenskou prestiž a přesvědčí další osoby zapojit se do něj," řekl radní. Cílem soutěže je podporovat, zviditelňovat a posilovat tyto aktivity.

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