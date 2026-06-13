Plzeň přidá na záchranu KD Peklo dalších 100 milionů Kč k původním 738 milionům

Plzeň posílí rozpočet na záchranu kulturního domu Peklo. Rekonstrukce začne sanací památkově chráněné části objektu, jejíž součástí je společenský sál. K původně vyčleněné částce 738 milionů korun na tuto etapu stavby zastupitelé přidali dalších 100 milionů, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO). Plzeň chce ještě letos zahájit dlouho připravovanou rekonstrukci kulturního domu, který je kvůli havarijnímu stavu právě v místě společenského sálu už několik let uzavřený.
Komplex dělnického domu Peklo sestává ze tří navazujících objektů - neorenesanční západní části se sálem pro víc než 700 lidí z přelomu 19. a 20. století, z funkcionalistické spojovací části z 30. let 20. století a na východní straně z tzv. Fischerovy vily z roku 1886.
Na první část rekonstrukce už město vypsalo soutěž na zhotovitele stavby. Začít by se mělo se stavebními úpravami budovy velkého sálu, šaten, schodišťové a vstupní haly. "Posílení rozpočtu je nutné kvůli růstu cen stavebních materiálů, množství náročných prací ze strany zhotovitele, projektanta i dalších zapojených složek. Objekt je nemovitou kulturní památkou, restaurátorské práce si tak vyžádají nejen velkou citlivost při realizaci, ale zejména maximální odbornost," uvedl primátor. Při opravě bude muset firma využít i tradiční historické postupy. Součástí veřejné zakázky je také dodatečný stavebněhistorický a plošný restaurátorský průzkum.
Část peněz z navýšeného rozpočtu je rovněž na práci projektanta, který musí vyřešit provázanost s druhou etapou záchrany Pekla. Naváže na renovaci části se sálem a má se v ní podle výsledků architektonické soutěže dostavět prostřední část komplexu.
Novorenesanční budovu s kulturním sálem a Fischerovu vilu nenápadně propojí nová stavba, kde najde zázemí Plzeňská filharmonie. Bude tam i menší koncertní sál zhruba pro 300 lidí, zkušebny, šatny a sklady a malá restaurace. Zlaté opláštění prostřední nové budovy připomene, že Peklo má patřit především hudbě - má připomínat žesťový nástroj. Na realizaci prostřední části, která zahrnuje i úpravu venkovního prostoru, se předběžně počítalo nejméně s půlmiliardovými náklady.