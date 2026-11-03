Plzeň připomene Den válečných veteránů světelnými máky i koncertem

Obří světelné vlčí máky, které symbolicky připomenou oběti válek, rozzáří 11. listopadu Smetanovy sady v centru Plzně. Instalaci německé umělkyně Andrey Liebové představí při Dni válečných veteránů organizace Paměť národa. Na odvahu lidí, kteří bojovali za svobodu, si Plzeňané vzpomenou po rozsvícení máků také při slavnostním koncertu v katedrále svatého Bartoloměje, řekl dnes ČTK ředitel plzeňské Paměti národa Jiří Kunc.
Sedm obřích světelných květů odkazuje k červenému vlčímu máku, mezinárodnímu symbolu vzpomínky na padlé vojáky. Instalace původně vznikla pro německý festival světelného umění v Kronachu. "V souvislosti s válečnými konflikty však získal další rozměr - křehké květy symbolizují pomíjivost lidského života, jejich zářivá barva zároveň představuje naději na mír," uvedla Radka Šámalová z Paměti národa. Na každém květu pracovala umělkyně více než 15 hodin. Ve Smetanových sadech budou k vidění do 13. listopadu.
Den válečných veteránů se každoročně slaví 11. listopadu jako připomínka podpisu příměří, které v roce 1918 ukončilo první světovou válku. Svátek vzdává hold válečným veteránům, padlým vojákům a bojovníkům za svobodu ze světových válek i novodobých misí. Symbolem je červený květ vlčího máku, protože vlčí máky pokrývaly hroby padlých na západní frontě ve Flandrech.
Pietní akt spojený s rozsvícením vlčích máků začne v sadech v 17:00. O dvě hodiny později začne v katedrále koncert s podtitulem Na polích flanderských vlčí máky kvetou. "Den válečných veteránů nechceme vnímat pouze jako připomínku minulosti, ale také jako příležitost přemýšlet o naší vlastní odpovědnosti za budoucnost. A především chceme vzdát úctu konkrétním lidem, kteří za naši svobodu bojovali a jejichž příběhy se snažíme uchovávat. Právě jim věnujeme náš koncert i listopadovou sbírku," uvedl Kunc.
Celý listopad pokračuje 12. ročník celorepublikové sbírky Paměti národa ke Dni válečných veteránů. Výtěžek pomáhá zaznamenávat a uchovávat příběhy válečných veteránů a dalších bojovníků za svobodu. V Plzeňském kraji se do sbírky zapojí téměř 150 míst. Lidé si budou moci koupit vlčí mák ve vybraných kavárnách, v městských knihovnách v Plzni, na univerzitě, na úřadech městských obvodů, v infocentrech a muzeích. Od 9. do 12. listopadu bude v Plzni také pouliční sbírka.