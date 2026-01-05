Pod fakultní nemocnicí vyroste nová čtvrť, město prodá pozemky bez soutěže

V území mezi areálem Fakultní nemocnice v Plzni a městskou čtvrtí Roudnou vyroste v příštích letech nová, převážně bytová městská čtvrť. Zastupitelé města dali souhlas k tomu, že Plzeň bez veřejné soutěže prodá společnosti Relactiva, která za projektem stojí, zhruba tři hektary městských pozemků v dané oblasti za přibližně půl miliardy korun.
Odhadní cena za metr čtvereční byla 15 tisíc korun. Někteří zástupci opozice upozorňovali, že pokud by radnice nabídla pozemky k prodeji v soutěži, mohla by za ně získat víc peněz.

Developer tvrdí, že městu v budoucnu nabídne k odkoupení desítky nových bytů, slibuje blokovou zástavbu obklopenou zelení se vzrostlými stromy a pobytovými plochami i dostatečnou občanskou vybaveností včetně obchodů a mateřské školy.

Parkování má být vyřešeno zejména v podzemních prostorách pod bloky budov. Celkem má v území vzniknout 845 parkovacích míst. Hlavní dopravní napojení lokality má být z Lidické ulice.

Veřejná soutěž?

„Nová čtvrť, která by zde mohla vzniknout, by měla být živá, měla by propojovat a měla by být městotvorným prostorem pro lidi, přírodu a historii,“ řekl Jakub Heidler z architektonického studia Reaktor.

Opoziční zastupitel Petr Suchý z TOP 09 řekl, že studie vypadá pro území zajímavě, ale nesouhlasil s postupem při prodeji městských pozemků bez veřejné soutěže.

„Myslím si, že město si ty pozemky mělo ponechat a mělo zde připravit výstavbu městských nájemních bytů pro naše občany,“ uvedl.

Průtahy kolem nové čtvrti v Plzni neberou konce, Piráti chtějí nové referendum

Za zcela nestandardní označil, že pozemky jsou navrženy k prodeji jedinému zájemci. Připomínal případy, kdy se pozemky nabízely v soutěži a město za ně získalo výrazně více než byla odhadní cena. Jako příklad uváděl prodej pozemků na Rychtářce, kde byla odhadní cena 18 tisíc korun za metr čtvereční a získalo 23 tisíc za metr, nebo dokonce 34 tisíc korun.

Doporučoval proto na prodej pozemků v území připravit veřejnou soutěž. „Bude to transparentní, budeme vědět, že jsme dostali maximum a nebudou tam viset otazníky, jestli jsme neztratili významné finanční prostředky, které bylo možné získat,“ konstatoval.

Investor se bude podílet na infrastruktuře

Primátor Roman Zarzycký (ANO) naproti tomu zdůrazňoval, že v tomto případě investor nabídl, že se bude desítkami milionů finančně podílet na vybudování potřebné infrastruktury. Tvrdil také, že developerské společnosti, které měly v minulosti o území zájem, byly s postupem města v tomto případě seznámené. „A nemáme v této chvíli žádnou oficiální reakci od nikoho z nich,“ prohlásil.

Podle ředitelky ekonomického úřadu Hany Kuglerové se v případě započtení příspěvku developera na infrastrukturu cena za metr čtvereční dostává přes 20 tisíc korun za metr čtvereční prodávaného pozemku.

Dostupné bydlení na Plzeňsku chybí, města a obce to hodlají změnit

Ředitel technického úřadu magistrátu Hynek Tomášek sdělil, že vypsat veřejnou soutěž na dotčené pozemky by bylo možné, ale bylo by to komplikované. Podle něho se jedná o území, které je složité z hlediska infrastruktury i budoucí zástavby například proto, že se území týkají staré nájemní smlouvy a jsou tam dočasné stavby.

Město prý nemá pro využití lokality stanovené jasné přesnější podmínky. „Je otázka, jestli by vypsání městské soutěže, které by vyžadovalo čas a bylo by dobré mít zpřesňující dokumenty, nebylo kontraproduktivní,“ řekl.

