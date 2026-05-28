Podle zástupců města lze postup využít při činnosti záchranných složek, protože umožňuje získat aktuální data týkající se počtu lidí ve sledovaných objektech. Zástupce firmy Nextdrop František Mach tvrdí, že z údajů o spotřebě vody lze totiž odvodit, kolik osob v budovách může být. Říká, že nejčastěji k únikům vody dochází u špatně fungujících toalet, které protékají.
„Naše technologie umožňuje monitorovat a automatizovat vodní infrastrukturu v budovách, areálech nebo i celých městských částech. Pomocí analýzy naměřených dat můžeme rychle detekovat úniky vody nebo havárii, predikovat spotřebu a optimalizovat provoz vodovodních sítí,“ vysvětlil František Mach.
V případě zjištění úniku vody pak správce může vzdáleně uzavřít hlavní přívod vody, a pokud se jedná o havárii, dojde k uzavření ventilu automaticky. „Náš systém dokáže upozornit i na opačné případy, kdy v budově dlouhodobě neteče voda a stojí v potrubí, čímž klesá její kvalita,“ upozornil.
Úspory až 20 procent
Hlídání spotřeby vody v objektech města už přineslo úspory v některých případech kolem 20 procent z nákladů. Systém je nyní nainstalovaný ve zhruba třech stovkách budov. Mezi první, kde začal fungovat, patří 7. základní škola. Její ředitelka Ilona Skálová si ho chválí. „Sanitární technika ve škole už má svůj věk a mohli jsme okamžitě zajišťovat opravu, když zjistíme, že uniká voda. Je to báječné,“ uvedla.
Připomenula, že s pomocí monitorování spotřeby bylo možné odhalit závady, na které by se jinak nepřišlo. Podle ředitelky to byl například případ, kdy se do toalet začala dostávat teplá voda, která stojí víc peněz. Ukázalo se, že problém způsobila špatně fungující klapka ve směšovači vody. „Díky systému jsme mohli i takovouto záležitost zachytit a napravit. Pro nás jako uživatele je systém, kdy můžeme protékající vodu zastavit okamžitě, velkým přínosem,“ prohlásila ředitelka.
Právě plzeňské školy mají možnost až do 30. října požádat o finanční příspěvek z fondu životního prostředí magistrátu na zakoupení technologie. Pořizovací investice se odvíjejí od velikosti budovy, pohybují se od 80 do 120 tisíc korun. Za správu systému a přístup na cloud je účtován poplatek kolem 10 tisíc korun.
Systém už funguje na fotbalovém stadionu
Významný přínos má systém i v areálu fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, kde je hodně zařízení využívajících vodu. „Díky tomu jsme zachytili desítky drobných úniků i větší havárie,“ sdělil provozní ředitel FC Viktoria Plzeň Tomáš Samec. Podle něho po zápasech, na které chodí tisíce lidí, jsou už běžnou rutinou noční SMS zprávy, po kterých pracovníci z technického úseku jezdí na stadion a opravují závady.
V areálu fotbalového stadionu nechalo město systém instalovat loni v listopadu. „V rámci dvouměsíčního testování jsme řešili 15 menších skrytých úniků a jeden významnější únik vody. Přímo do odpadního potrubí, tedy bez viditelných projevů havárie, protékalo za minutu 80 litrů vody. Díky detekované zvýšené spotřebě vody jsme dokázali havárii odhalit a bezprostředně v řádu hodin odstranit,“ řekl Samec.
Během prvního měsíce nasazení technologie klesla celková spotřeba vody v areálu o 17 procent. Došlo také ke snížení skrytých úniků vody o téměř 60 procent.
Mezi první budovy, kde byl systém nasazen, patří objekty Správy informačních technologií města Plzně (SIT) v Cukrovarské ulici a městský technologický park TechTower na Světovaru.
„Za necelé dva roky jsme v TechToweru řešili více než 60 skrytých úniků vody, přestože se jedná o novou a moderní budovu. Byly to přibližně tři události každý měsíc a nejčastěji šlo o protékající hygienická zařízení. Odhadovaná ztráta nezachycenými úniky by činila téměř 15 procent celkové spotřeby vody,“ řekl Luděk Šantora, ředitel SIT, která spravuje městský park TechTower.