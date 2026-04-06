Plzeň propojí cennou oblast v Doubravce sv. Jiří s Pecihrádkem a centrem města

Plzeň propojí přírodně i historicky cenný prostor sv. Jiří v městské části Doubravka, častý cíl vycházek Plzeňanů, s oblastí Pecihrádek ve čtvrti Bolevec a centrem města. Krajinářští architekti navrhnou studii místa, do května se do ní může zapojit i veřejnost. Jde o významný historický, kulturní i přírodní areál na soutoku Berounky a Úslavy, kde je hřbitov s kostelem, řekl ČTK Jan Kakeš (ANO), místostarosta obvodu Plzeň 4, kam patří Doubravka. Koncepce má zlepšit ochranu přírody i pěší propojení.
"Je hotová studie téměř dvouhektarové části pozemku, který patří farnosti Lobzy," řekla mluvčí obvodu Plzeň 4 Věra Zilvarová. Vymezuje přístupné části, nové stromy, obřadní místa, kamenné lavice, přírodě blízké cesty s orientačním kameny i průhledy do řeky. Na březích Berounky se nic nezmění. Do porostů se nezasáhne, protože chrání břehy před erozí. Archeologické nálezy dokládají přítomnost lidí v lokalitě už před více než 6000 lety.
"Teď začnou přípravy koncepce území vymezeného břehy Úslavy, a to od lávky v Chrástecké ulici po lávku přes Berounku k Pecihrádku, loukami u sv. Jiří a okolí Pecihrádku," řekla mluvčí. Plzeňané mohou přispět do pocitové mapy, přijít na prohlídku a koncepci připomínkovat. "Pocitová mapa poskytne architektům cenné informace o tom, kde tam lidé rádi tráví volný čas, co tam oceňují, kam se nejde dostat a co by chtěli změnit," řekla mluvčí. Krajináři koncepci předloží v lednu 2027.
Území je podle starosty obvodu Plzeň 4 Tomáše Soukupa (ANO) mimořádně cenné a blízko městské zástavby. "Vedla tam královská cesta z Řezna do Prahy. Jsou tam rozsáhlá archeologická naleziště a začíná tam přírodní park Horní Berounka. Kostel z 12. století je dominantou a atraktivní je i soutok Berounky a Úslavy, který tvoří důležitý biokoridor," řekl. Podle starostky Plzeň 1 Ivany Bubeníčkové (ANO) stála na Pecihrádku, zachovalé kulturní památce a oblíbeném výletním místě, tvrz už ve 13. století.
"Lidé se do některých částí dostávají velmi složitě, třeba soutok je nepřístupným místem," řekla krajinářská architektka Klára Salzmann. K propojení s Pecihrádkem využije lávku přes Berounku k Bílé Hoře. Následné pěší trasy budou kopírovat historickou cestu a lépe se propojí Doubravka s centrem města podél Mže.
"Je to hlavně přístup po ose Bolevec - Chlum rozhledna," řekl Kakeš. "Území, které je teď ve stavu divoce přírodním, se stane prostupné, čisté a příjemné," dodal. Poblíž je nezpevněné parkoviště pro 100 aut. Nad loukou začíná cyklostezka s in-line dráhou do Chrástu. Obvod tam do června vybuduje nástupní místo Posed s bistrem, posezením, rozhlednou a pumptracky.