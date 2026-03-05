Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

Autor: pek
  17:32aktualizováno  17:32
Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v ruce skáče na autě nebo kolem něj. S naplno puštěnými reproduktory na střeše jezdil i ulicemi města. V úterý o auto s několika nápisy proti policii na čas přišel, strážníci mu ho nechali odtáhnout od plzeňské nemocnice.
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie ho nakonec nechala odtáhnout. (4. března 2026) | foto: Městská policie Plzeň

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni, které mělo i...
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Svérázně...
Muž v Plzni opakovaně protestuje. (5. března 2026)
9 fotografií

Michal M. žije v Plzni, s polepeným autem opakovaně protestuje v centru Plzně proti „systému“, policii i strážníkům. Loni na podzim to zkusil i v Praze na Václavském náměstí. Někdy vystupuje jako muž Michal, někdy jako žena Míša. V poslední době si dělají naschvály s youtuberem Mikem Oganesjanem z Prahy, který mimo jiné upozornil například na intimní video, na němž je zachycen muž nápadně podobný poslanci Jindřichu Rajchlovi.

Úternímu odtažení auta předcházel konflikt Michala M. a Mika Oganesjana, oba si vše natáčeli pro své sledující na sociálních sítích. Michal M. má na obličeji vytetovaný svůj názor na policisty v angličtině „Fu*k the system“ (Se*u na systém), na ruce pak velkými písmeny česky nápis „Smrt fízlům“. Podobnými nápisy „vyzdobil“ i své auto. O sobě mluví jako o králi.

Plzeňské strážníky a policii svým chováním a jednáním zaměstnává už řadu měsíců. Vše si natáčí, policistů se ptá, jestli jsou součástí mafie. Ve videích tvrdí, že se nikdy nevzdá.

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie ho nakonec nechala odtáhnout. (4. března 2026)
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie ho nakonec nechala odtáhnout. (4. března 2026)
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni, které mělo i výrazně poškozené sklo čelního okna. Městská policie vůz nakonec nechala odtáhnout. (4. března 2026)
Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Svérázně upravený výstražný trojúhelník. Městská policie nakonec nechala auto odtáhnout. (4. března 2026)
9 fotografií

V úterý dospěli strážníci u nemocnice k závěru, že odstavený vůz brání ve výjezdu dalším zaparkovaným autům. Michal M. hlídce tvrdil, že musel zastavit kvůli výraznému zvýšení teploty chladící kapaliny.

„Nouzové stání samozřejmě zákon umožňuje, ale řidič musí splnit několik povinností. Tady za vozidlem nebyl při příjezdu hlídky umístěný výstražný trojúhelník,“ popsala mluvčí strážníků Tereza Weidl.

„Řidič uvedl, že se necítil bezpečně při vstupu do vozovky. Hlídka mu nabídla doprovod. Poté trojúhelník vyndal a ve vhodné vzdálenosti umístil za vozidlo. Reflexní vestu řidič neměl ani ve vozidle. Hlídka mu ji ochotně zapůjčila a vyzvala ho, aby si ji oblékl. V dalších minutách byl řidič vyzván, aby začal řešit odstranění vozidla z komunikace, ideálně prostřednictvím asistenční služby. Nejprve vysvětloval, že nemůže volat, protože potřebuje natáčet video, ale strážníci mu pomohli ujasnit priority. Nakonec odešel k vozidlu a podle svých slov asistenční linku kontaktoval. Měla přijet za dvě hodiny,“ uvedla Weidl.

Botičky už téměř nedáváme, chci nás zbavit nálepek, vysvětluje nový šéf strážníků

Hlídku upoutalo i rozpraskané čelní sklo auta. „Strážníci po konzultaci s PČR poučili řidiče o všech zjištěných protiprávních jednáních – od řízení technicky nezpůsobilého vozidla přes nesplnění povinností při nouzovém stání až po pohyb na komunikaci bez reflexní vesty – a také o tom, jak bude záležitost dále řešena,“ řekla Weidl. Vše dostanou na stůl úředníci správního orgánu.

Když strážníci odjížděli, za autem byl umístěný výstražný trojúhelník s urážlivým nápisem a malůvkou proti policii. Po dalším telefonátu se musela hlídka k nemocnici vrátit. Na autě už nebyly registrační značky, bylo o kus posunuté a chybělo také označení překážky. „Protože stálo na frekventovaném místě, kde pravidelně projíždí městská hromadná doprava a hlavně sanitní vozy směřující k urgentnímu příjmu, rozhodli strážníci o odtahu vozidla,“ uvedla mluvčí strážníků.

Nařizuji jménem krále

Michal M. ve čtvrtek zveřejnil další videa, tentokrát s telefonáty s pracovníkem záchytného parkoviště. Zvyšoval hlas, zdůrazňoval, že s majitelkou přijdou pro odtažené auto a ať tam nepočítají, že by jim zaplatili jedinou korunu za odtah a pak stání auta. „Jménem krále vám to nařizuju,“ opakoval několikrát.

Na Michala M., který už má záznam v trestním rejstříku, podal před několika dny státní zástupce obžalobu. Problém má kvůli loňskému příspěvku na sociálních sítích.

„Tento občan o policistovi neustále šíří nepravdivé informace o tom, že byl náš příslušník ve službě pozitivní na kokain, a ve virtuálním prostředí jsme zaznamenali z jeho strany i tvrzení, že tento policista je již postaven mimo službu, musel odevzdat služební zbraň, služební průkaz a byl mu zadržen řidičský průkaz. Tvrzení se nezakládají na pravdě,“ reagovala na podzim krajská policejní mluvčí Pavla Burešová, když policie zahájila úkony trestního řízení pro pomluvu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

V Mirošově se srazil osobní vlak s autem, nikdo nebyl zraněn, provoz je obnoven

V MiroĹˇovÄ› se srazil osobnĂ­ vlak s autem, nikdo nebyl zranÄ›n, provoz je obnoven

V Mirošově na Rokycansku se dnes odpoledne srazil na železničním přejezdu osobní vlak s osobním autem. Ve vlaku ani v autě nebyl nikdo zraněn, vyplynulo z...

5. března 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Na přejezdu se srazil vlak s osobním autem. Řidič z místa nehody utekl

Střet osobního vozidla s vlakem v Mirošově na Rokycansku. (5. března 2026)

V Mirošově na Rokycansku se dnes odpoledne na železničním přejezdu střetl osobní vlak s osobním autem. Řidič vozidla po srážce utekl a musela ho hledat policie. Provoz v místě téměř čtyři hodiny stál.

5. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:35

Na Vysočině loni zaznamenali 894 případů lymské boreliózy, nejvíc od roku 2018

ilustrační snímek

Lymskou boreliózou na Vysočině loni onemocnělo 894 lidí, nejvíc od roku 2018 a o 402 víc než v roce 2024. Podle Hany Pavlasové, ředitelky protiepidemického...

5. března 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

Horská služba rozšířila výstrahu před náledím na trasu z Obřího do Modrého dolu

ilustrační snímek

Horská služba v okolí Pece pod Sněžkou v Krkonoších rozšířila výstrahu před zledovatělým terénem. K turistické zeleně značené trase z Růžohorek do Pece a modré...

5. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Neratovicích vznikne komunitní bydlení pro handicapované, kraj zaplatí projekt

ilustrační snímek

V Neratovicích na Mělnicku vznikne komunitní bydlení pro handicapované, Středočeský kraj nyní zaplatí projekt. Stavba pro dvanáct klientů by měla být hotová na...

5. března 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Recyklace plastů v Chomutově se zvrtla. Firma osočuje město, to podalo žalobu

Zařízení, které firma Adi Oil vyvinula k přeměně plastů na olej takzvanou...

Spor o miliony korun za neuskutečněný projekt na recyklaci plastů v Chomutově míří k soudu. Magistrát definitivně odmítl požadavek společnosti ADI Fuel na náhradu škody za údajně zmařenou investici....

5. března 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Městské divadlo Zlín připravuje na květen festival Setkání Stretnutie

ilustrační snímek

Městské divadlo Zlín připravuje festival Setkání Stretnutie 2026. Festival se letos bude konat 30. rokem, nabízí novinky české a slovenské divadelní scény....

5. března 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Tragické srážce rychlíku s tahačem v Lutyni předcházela řada chyb, řekla inspekce

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...

Drážní inspekce vydala závěrečnou zprávu z vyšetřování železničního neštěstí v Dolní Lutyni na Karvinsku, při kterém zemřel třicetiletý strojvedoucí a zranilo se třicet lidí. Stalo se tak více než...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  18:02

Devět nakažených žloutenkou z pražské restaurace. Onemocněli štamgasti i majitel

Ilustrační fotografie

Hygienici odhalili v jedné z restaurací v Praze 6 ohnisko žloutenky typu A, onemocnělo jí devět lidí včetně jejího majitele. Odborníci v provozovně zjistili nevyhovující osobní i provozní hygienu,...

5. března 2026  15:02,  aktualizováno  17:58

Urgentní pátrání bylo úspěšné. Třináctiletou dívku z východních Čech našli

Policejní auto.

Třináctiletá dívka z České Skalice na Náchodsku, po níž bylo dnes vyhlášeno pátrání, se odpoledne našla. Podle policie byla vypátrána ve Dvoře Králové nad Labem a je v pořádku.

5. března 2026  13:12,  aktualizováno  17:56

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

5. března 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Nenávidí policii, brojí proti systému. Teď nebinárnímu Míšovi odtáhli auto

Zásah strážníků u údajně nepojízdného auta u nemocnice v Plzni. Městská policie...

Policisty a strážníky v Plzni už měsíce zaměstnává šestačtyřicetiletý Michal M., který nejčastěji na náměstí Republiky pouští z reproduktorů na autě hlasitou hudbu, často i s basebalovou páskou v...

5. března 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.