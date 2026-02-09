Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality pracovali na případu několik měsíců. Uplynulý týden jednatele zadrželi a skončil ve vazbě. Hrozí mu vězení na pět až deset let.
Jednačtyřicetiletého muže nyní obvinili ze zpronevěry. Zároveň je ze zpronevěry stíhaná také realitní kancelář jako právnická osoba.
|
Advokát z Plzně utopil v hazardu 13 milionů od klientů, stíhá ho policie
Podle policejní mluvčí Dagmar Mifkové muž jako jednatel společnosti uzavíral v pozici zprostředkovatele rezervační či kupní smlouvy a přijímal od klientů do úschovy rezervační zálohy či celé částky kupní ceny. K výplatě kupní ceny ale vůbec nedošlo.
Takto jednal v nejméně dvaceti případech. „Finance použil z větší části na neuhrazené předchozí závazky společnosti nebo na provozní náklady či na osobní potřebu. Na nevyplacených úschovách klientů měl způsobit celkovou škodu ve výši 12 a půl milionu korun,“ informovala Mifková.
|
Prodali byt, ale na peníze čekají marně. Realitka jim je zadržuje
Podle kriminalistů si tak přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobil tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu.