Historicky cenná vodárna se dočká obnovy, město do ní investuje 180 milionů

Jaroslav Nedvěd
  9:42
Záměr zahájit rekonstrukci objektu, kde v minulosti fungovala Puech-Chabalova filtrace vody, oznámila plzeňská radnice. Objekt v areálu Vodárny Plzeň patří městu. To jej od roku 2013 pronajímá provozovatelům rybích sádek. Na obnovu historicky cenné stavby má Plzeň 180 milionů korun. Rekonstrukce by měla trvat zhruba tři roky.
Plzeň investuje 180 milionů korun do rekonstrukce objektu, kde v minulosti fungovala Puech-Chabalova filtrace vody. Historicky cennou stavbu dnes mají pronajatou provozovatelé rybích sádek.

Šéf sádek Jan Mikač věří, že stavební práce chov ryb nezastaví ani neohrozí. „Ryby jsou tady víceméně všude. Bude se to muset udělat za provozu, což bude trochu oříšek pro nás i pro stavebníky. Ale věřím, že se s tím popereme, aby se všechno povedlo. Aby se podařilo dát tu úžasnou budovu dohromady a ryby to nijak neodnesly,“ prohlásil.

Jesetery se lidé teprve učí jíst, není na ně moc receptů, říká majitel sádek

Jan Mikač si pamatuje, že před rokem 2013 se uvažovalo o možnostech využít objekt pro muzeum automobilových veteránů nebo pro wellness. Tyto varianty padly například kvůli zásahu do budovy nebo proto, že kolem je vodárenská infrastruktura. Jan Mikač považuje budovu z 20. let minulého století ze jedinečnou. „V době, kdy ji postavili, to byl evropský unikát a vlastně jím také zůstala,“ řekl.

Primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO) uvedl, že cílem rekonstrukce je zachovat jedinečnou stavbu s historickými konstrukcemi v industriálním duchu a provést ji s maximálním respektem k původnímu architektonickému řešení a pouze s nezbytnými zásahy. „Budova filtrů Puech–Chabal je mimořádným technickým a architektonickým dědictvím města,“ sdělil.

V rámci festivalu Industry Open se konaly komentované prohlídky také v plzeňské vodárně. Veřejnost si zde mohla prohlédnout i rybí sádky. (18. 6. 2022)
Podle Veroniky Vítové z magistrátu bude stávající ocelová konstrukce střechy, vyrobená Škodovými závody, zachována a ošetřena. Kompletní bude také obnova střešního pláště, tedy dřevěných krokví, bednění a krytiny, včetně repase světlíků.

„Řemeslníci rovněž provedou sanaci železobetonového nosného systému, obnoví fasády a vymění okenní a dveřní výplně,“ popsala. Na rekonstrukci je už vydané stavební povolení. Projektovou dokumentaci zpracoval Atelier Soukup Opl Švehla.

Objekt postavila společnost Müller & Kapsa podle projektu Hanuše a Zápala, který byl architektem plzeňského stavebního úřadu ve 20. letech 20. století. Stavba má dodnes nezpochybnitelnou architektonickou hodnotu a budí zájem odborné veřejnosti.

Systém Puech–Chabalovy filtrace je možné považovat za technický unikát, dle dostupných informací je dochovaný jako poslední na světě svého druhu. Instalovaná technologie představovala ve své době špičkovou evropskou úroveň, filtrace zlepšila kvalitu dodávané vody. Plzeňská Vodárna tuto technologii využívala až do roku 1994.

Objekt Puech-Chabalovy filtrace tvoří tři trakty a má celkovou plochu 7 620 čtverečních metrů.

