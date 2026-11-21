Plzeň má pro práci s lidmi bez domova koncepci, jejíž součástí je prevence i dotace. Cílem politiky města je nastavit systém, zajistit kontinuitu pomoci a prevenci sociálního vyloučení, řekla ČTK Lenka Walterová, vedoucí odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování. Podle terénních pracovníků musí být více denních center a nocleháren.
Oficiálně se udává, že je v Plzni 400 lidí bez domova, ale podle terénních pracovníků jsou bezdomovectvím ohroženy další tisíce lidí, hlavně na ubytovnách a u kamarádů, a počty rostou.
Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování naplňování koncepce koordinuje a svolává schůzky s dalšími odbory, neziskovými organizacemi, strážníky a dalšími. V Plzni také funguje koordinátor pro sociální začleňování.
Neziskové organizace, které se o lidi bez domova starají v terénu, argumentují, že město je k nejchudším obyvatelům nehostinné. Navrhují alternativní přístupy k řešení sociálních problémů místo represí a vytlačování lidí bez domova z centra. Ve čtvrtek uspořádaly už čtvrtý ročník Noci venku, kde desítky lidí diskutovaly s bezdomovci, přinesly jim potraviny a oblečení a následně s nimi přespaly u řeky. Podle terénních pracovníků by mělo být v Plzni výrazně více denních center a nočních nocleháren.
"Podle sčítání osob bez domova z roku 2025, které realizoval SocioFactor, žije v Plzni bez střechy 366 lidí," uvedla Walterová.
"Město podporuje síť pomáhajících služeb, které s lidmi bez domova pracují, a pomáhají jim situaci řešit a znovu se osamostatnit. Jde o terénní programy, nízkoprahová denní centra, noclehárnu, azylové domy, Street medicine (zajišťuje terénní zdravotní péči) a projekty Housing First a další," řekla Walterová. Bezdomovectví se snaží předcházet systémem prevence ztráty bydlení v městských bytech, poradnou pro bydlení i veřejnou sbírkou Pomáhající Plzeň, která pomáhá lidem v bytové nouzi uhradit kauci, nájemné a další.
Plzeň vyhlašuje dotace na pomoc lidem v nouzi. Na program Aktivity, který snižuje negativní dopady bezdomovectví, dala za čtyři roky 46 milionů Kč. Peníze šly i na inovativní projekty, třeba na buňky, na jejich stavbě se podílejí bezdomovci, kteří je využívají. V Plzni je pět těchto přístřešků. "Dotacemi podporujeme i pracovní a integrační aktivity, třeba spolupráci s organizací K Srdci, která bezdomovce zapojuje do úklidů při městských akcích nebo do péče o veřejný prostor," uvedla mluvčí města Eva Barborková.
V Plzni podle ní funguje rovněž systém prevence ztráty bydlení v městských bytech, kdy sociální pracovníci pomáhají s řešením dluhů na nájemném a nastavením splácení. "Město využívá nejen vlastní bytový fond, ale podporuje také modely, jejichž cílem je dostat lidi, kteří mají ztížený přístup k bydlení, do standardního bytu a zajistit jim potřebnou podporu," řekla Walterová.
Město rekonstruovalo objekt v Cukrovarské ulici u centra, kde vzniklo hygienické centrum, a vytvořilo zázemí pro výdej potravinové pomoci. Každoročně připravuje opatření pro lidi bez přístřeší k překlenutí zimy s nouzovým nocležištěm k přenocování v silných mrazech. Dává i peníze na stany, spacáky, zimní oblečení a zdravotnický materiál.
Plzeň v roce 2023 otevřela nové nízkoprahové denní centrum se 60 místy a noclehárnu s 56 lůžky, kapacitu lze v zimě zvýšit až na 101 míst. Součástí je azylový dům se 26 lůžky pro muže a ženy bez přístřeší závislými na alkoholu. Letos v srpnu začalo město stavět objekt v Cukrovarské ulici, který nabídne mimo jiné nové nízkoprahové denní centrum pro ženy bez domova. Připraven je projekt nízkoprahového Centra Křižovatka.
"Počet osob bez domova na území města je relativně stabilní, bez výraznějších výkyvů a nárůstu. Mírný nárůst je u cizinců, hlavně občanů Slovenska a Polska," řekl Petr Martan z odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu. Zvýšenou kriminalitu registrují strážníci hlavně u těch lidí bez domova, kteří jsou závislí na návykových látkách.
Podle Michaely Stehlíkové, ředitelky společnosti Tady a teď, která pomáhá lidem v nouzi, vycházejí úředníci "neziskovkám" vstříc. "Diskutujeme, vznikají pracovní skupiny. V koncepcích, jejichž nástroje a cíle jsou moc obecné, nám ale chybí závazná čísla. Třeba, že město poskytne 50 bytů lidem v extrémní chudobě. A to, aby se dalo sledovat plnění strategických dokumentů," řekla.
Sociální služby jsou podle ní dlouhodobě podfinancované. "Kapacitně to nezvládáme. A teď čelíme krizi bydlení a dopadům změny dávkového systému (tzv. superdávky). A lidé, kteří třeba ještě nebyli na ulici, ale na ubytovnách, tak se teď ve velkém počtu na ulici dostávají. Chybějí kapacity a efektivní nástroje, jako je bydlení," dodala.