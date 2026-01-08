O investici za sedm miliard se nikdo nepřihlásil, teplárna zakázku rozdělila

Investice v teplárenství jsou v poslední době velkým tématem. Nejnovější zprávou je, že rokycanská teplárna s rakouským vlastníkem hodlá letos dokončit zdroj na výrobu dálkového tepla a teplé vody z biomasy. Slibuje si od toho zlevnění tepla. Plzeňská teplárenská se zase hodlá v rámci odpoutání od uhlí orientovat na plyn a chystá investici za zhruba sedm miliard korun. Do tendru se ale nikdo nepřihlásil.

Pohled na objekty plzeňské teplárny | foto: Martin Polívka, MF DNES

V Rokycanech tedy má dálkové teplo a teplá voda pocházet nejen z plynu, ale i z biomasy. Firma Energie AG Teplo Bohemia, s.r.o., bude do nové výtopny napájené štěpkou investovat na 25 milionů korun. Práce byly zahájené loni ke konci roku, hotovo má být letos v září. Uvedl to jednatel firmy Aleš Hrnčál.

Nová budova k výrobě tepla ze štěpky vyroste u kotelny Václav, která je umístěná mezi sídlištěm Václav a tamní průmyslovou zónou.

Investice má přinést zlevnění tepla, cílem je podle Hrnčála i snaha chránit životní prostředí. „Jsme rakouská společnost a tendence k ochraně životního prostředí je velká, snažíme se také hledat diverzifikaci, abychom nebyli závislí jen na plynu. Je to zkrátka jednak o ekonomice, protože štěpka je levnější palivo než plyn, a myslíme i na ekologii, protože je to obnovitelné palivo,“ sdělil Hrnčál.

Dodal, že v příštím roce lidé vliv štěpky ve vyúčtování ještě nepocítí, ale výhledově by investice teplo zlevnit měla. Energie ze štěpky nebude dotovaná. Teplo ze štěpky bude tvořit méně než deset procent výroby.

Že by došlo v Rokycanech ke zlepšení životního prostředí náhradou plynu za štěpku, to Hrnčál nepotvrdil s argumentem, že spalování plynu je spojeno s minimálními emisemi. „Emisní normy pro plyn jsou velice přísné, používají se tedy velmi účinné hořáky. Plyn a štěpka jsou pak v emisích srovnatelné,“ sdělil.

Štěpku by podle Hrnčála firma používala více, ale výtopna ke spalování štěpky potřebuje větší plochu nutnou ke skladování paliva. „Máme smůlu, že kotelny, které máme, jsou většinou někde uprostřed sídliště, kde na štěpku nejsou podmínky,“ upřesnil Hrnčál.

Staré potrubí za nové

Úspory hledá firma i ve výměně starého potrubí, které rozvádí teplo po Rokycanech. Loni v září proto dokončila poslední 400metrovou etapu. Všechny trubky o délce asi tři kilometry firma vyměnila postupně za zhruba deset let. „Ještě nám schází kousek v centru města, ale to je minimum,“ upřesnil Hrnčál.

Poslední etapa znamenala investici za zhruba 12 milionů korun. „Před několika lety přišla výměna metru trubek na sedm až 10 tisíc korun, dnes to vychází na 30 tisíc korun,“ posteskl si Hrnčál.

Teplárna postupně vyměnila staré potrubí zabalené ve skelné vatě a nahradila ho předizolovaným plastovým potrubím. Snížila tak ztráty odhadem o 15 procent. „Dříve tato energie létala do vzduchu,“ poznamenal Hrnčál.

O investicích do výroby tepla a teplé vody uvažuje i domažlická teplárna, upřesnění padne ale až na jaře, kdy by o věci mělo rozhodovat zastupitelstvo města. Uvedl to Petr Krbec, šéf Domažlické správy nemovitostí.

Velká zakázka rozdělená na dvě

Plzeňská teplárenská (PT), která chystá dekarbonizační investici, nedostala nabídku žádné firmy, která by v letech 2027 až 2028 postavila dva nové paroplynové zdroje asi za sedm miliard korun. Uvedla to mluvčí největší teplárny v Plzeňském kraji Petra Siegerová.

Výrobce tepla a elektřiny proto velkou zakázku rozdělil na dvě. „Hned 31. prosince vyhlásila firma nové výběrové řízení na zdroj nazvaný Teplárna a v únoru, po dopracování zadávací dokumentace, zveřejní tendr na druhý zdroj nazvaný Energetika. Žádné zpoždění stavby to nezpůsobí, termíny dokončení, které jsou do konce roku 2028, budou dodržené,“ řekla Siegerová.

„Původně jsme to vypsali dohromady a zakázka to byla poměrně velká. Indikace máme, že na jeden zdroj by se firmy přihlásily. Proto jsme se rozhodli to rozdělit,“ řekl pro ČTK generální ředitel PT Václav Pašek.

Na zdroj Teplárna na Doubravce firma soutěž znovu vypsala loni na Silvestra. Pro druhý zdroj Energetika v areálu plzeňské Škodovky teď finalizuje zadávací dokumentaci.

Podle Paška je po rozdělení zakázky větší šance, že se někdo přihlásí. „Jeden uchazeč, který se kvalifikoval v té velké zakázce a nabídku nakonec nepodal, řekl, že pokud by to bylo rozdělené, určitě se ucházet bude,“ uvedl Pašek.

Plzeňská teplárna chystá konec uhlí a přejde na plyn, bude to stát miliardy

Podle informací ČTK jde o konsorcium SES Tlmače, I&C Energo a Metrostav, které podalo předběžnou nabídku, ale do finální nabídky napsalo, že nesehnalo kapacity, aby to celé zvládlo.

Plzeňská teplárenská musí podle podmínek investiční a provozní dotace uvést obě stavby do provozu do konce roku 2029, ale sama si dala termín o rok kratší, takže jí zpoždění nevadí. Soutěže poběží tři až pět měsíců.

„Kontrakt by se podepisoval na podzim, pak se bude projektovat a fyzicky se začne stavět začátkem roku 2027,“ uvedl Pašek. Podnik stále počítá s náklady kolem sedmi miliard, ale definitivní suma vyjde z konečné nabídky dodavatelů, kteří zajistí projekt i výstavbu.

Zhruba 60 procent sumy bude tvořit zdroj Energetika, protože půjde o novou elektrárnu, tzv. na zelené louce. Nové paroplynové zdroje tepla musí firma postavit kvůli zákazu spalování uhlí v teplárenství od roku 2030, razantnímu nárůstu nákladů na emisní povolenky a ekologickým důvodům.

