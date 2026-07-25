Plzeň rozezněl a roztancoval mezinárodní dixielandový festival, potrvá do neděle

Téměř 30 muzikantů a za nimi desítky lidí a tanečníků prošli dnes odpoledne centrem Plzně. Začal tam dvoudenní 11. ročník mezinárodního dixielandového festivalu. Přehlídka, na níž se představí devět jazzových a swingových kapel z ČR, Polska a Argentiny, je zdarma, lidé mohou přispět dobrovolným příspěvkem. Průvod se zastavoval před restauracemi a kavárnami, jako se to odehrává téměř denně na ulicích amerického New Orleansu, v kolébce jazzu, blues a brass band, tedy hudby na žesťové nástroje. Poté začaly koncerty pěti kapel na zahradě Měšťanské besedy s kapacitou 300 míst, která byla zcela zaplněná, zjistila ČTK.
"Dixieland je mezi Plzeňáky oblíbený. Zapojují se do průvodu a přijdou si zatančit. Za 11 let už to má slušnou pozici na kulturní mapě," řekl Jindřich Jindřich, pořadatel festivalu z Pilsner Jazz Bandu, který hraje swing.
Zítra opět ve 14:00 vyjde průvod New Orleans Parade, ale zamíří z Kopeckého sadů k pěší zóně v Riegrově, kde kapely zahrají k poslechu i tanci až do 20:00. "Bude tam víc suzafonů a hudebníků, takže to bude větší rachot a legrace než dnes," řekl Pavel Sklenička z kapely Brass Band Rakovník, která bude hrát v neděli. Připojí se i argentinští Alapar Jazz z Córdoby s temperamentní zpěvačkou. "Hrají swing a tradiční jazz 20. a 30. let s latinskoamerickými prvky. Jezdí často do New Orleans a v Evropě jsou populární v Německu, Švýcarsku a Rakousku," řekl Jindřich. Ze zahraničních kapel hráli ještě polští RB Dixie Five, kteří přivezli zvuk inspirovaný raným neworleanským jazzem.
Po oba večery bude do půlnoci jam session všech hudebníků v Oldies Continental Clubu ve Zbrojnické ulici.
Podle Skleničky je v ČR stále méně dixielandových festivalů s průvody, nejstarší je v Křižanech, který bude příští týden. "Ti muzikanti, jak stárnou, tak už nikam nedojdou," řekl. V průvodu přesto dnes hrál na bicí Miloš Kejř, legenda a kapelník pražských J. J. Jazzmen, kteří přijeli se zpěvačkou Barborou Vágnerovou. "Miloš byl desetkrát v New Orleans a je to tam známá osobnost. A dnes mu je 80 let," řekl.
Podle Skleničky mladí raději na tuto muziku tančí, než ji hrají. Bylo to vidět na velké skupině swingových tanečníků, kteří budou tancovat po oba dny hodiny bez přestávky na skleněném parketu Měštanské besedy a v neděli v ulicích. Díky tanečníkům jde podle Skleničky swing a dixieland opět do módy a vznikají nové mladé kapely, například Jazz Friendly. "O dorost u nás v Plzni není nouze. Když jsem v roce 2008 zakládal Pilsner Jazz Band, tak jsem byl nejmladší a dnes už patřím mezi starší," uvedl Jindřich.