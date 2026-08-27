Plzeň rozšíří 21. základní školu, přibudou v ní učebny a sportovní sál

Plzeň zahájila přístavbu 21. základní školy ve čtvrti Slovany. Za 165 milionů korun bez DPH vznikne devět učeben pro 270 žáků, sportovní sál se zázemím a šatnami. Rozšíří se také kapacita školní jídelny. Stavba potrvá do léta 2028 a škola během ní zůstane v provozu. Rozšíření odpovídá na konkrétní potřebu v této části města, řekla při zahájení stavby náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová (ANO).
"Myslíme tedy nejen na to, kolik dětí škola zvládne přijmout, ale také na to, v jakém prostředí se budou děti učit, sportovat a trávit svůj školní den," uvedla. Projekt získal dotaci 2,2 milionu korun z Národního plánu obnovy.
Ředitel školy Martin Prokop uvedl, že nových 270 míst v učebnách odpovídá dlouhodobému vývoji a umožní kvalitní vzdělávání většímu počtu dětí v místě jejich bydliště. "Přístavba pro nás znamená obrovský krok vpřed a především investici do budoucnosti školy. V současnosti musíme v řadě oblastí dělat prostorové kompromisy, takže nová stavba nám přinese moderní zázemí, které odbourá každodenní logistické překážky - od kapacitních limitů společných prostor až po nedostatek učeben. Znamená to přechod od provizorních řešení k pevnému a funkčnímu prostředí, které plně odpovídá požadavkům na moderní výuku a komunitní život školy," konstatoval Prokop.
Nová část školy zároveň propojí budovu se zahradou, která bude moci sloužit k výuce a dalším aktivitám. Projekt počítá s výtahem propojujícím všechna podlaží, takže celý areál bude bezbariérově přístupný. Stavba si vyžádá také novou trafostanici, která zajistí potřebný elektrický příkon. Škola a zhotovitel se snaží nastavit harmonogram prací tak, aby co nejméně narušil výuku.