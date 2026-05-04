Plzeň rozšíří flotilu sdílených elektrokol, zájem překonal očekávání

V Plzni měsíc a půl funguje služba sdílených elektrokol. Lidé uskutečnili už přes 100.000 výpůjček. Tak vysoký zájem město nečekalo, ještě letos proto plánuje rozšířit současnou flotilu 300 elektrokol o dalších až 150 bicyklů, řekl ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Tříletý projekt sdílených elektrokol za 25 milionů korun spustilo město 17. března. Pěti miliony přispěje kraj, zbytek platí Plzeň. Celkem 300 kol je na 156 stanovištích včetně okrajových částí. Město hledalo komerčního provozovatele neúspěšně 2,5 roku, službu nakonec magistrát zadal Plzeňskému městskému dopravnímu podniku (PMDP).
Dosud lidé uskutečnili zhruba 2500 výpůjček denně, například o Velikonocích to bylo i přes 3100 výpůjček za den, řekl Tolar. "To vysoce překračuje očekávání, očekávali jsme tři čtyři výpůjčky denně na jedno kolo a máme jich i přes deset. Teď jsme se s dopravním podnikem domluvili, že doplní tu flotilu o dalších 50 elektrokol, ta nakoupí záhy. A zároveň máme uzavřenou opci na dokoupení další stovky elektrokol, tam už bude zapotřebí na to zvýšit úhradu. V letošním roce bychom se měli dostat na ten počet 450 elektrokol v terénu," uvedl. Zvýšené náklady na dokoupení kol jsou asi 2,5 milionu korun, od vedení města má Tolar příslib, že se peníze najdou.
PMDP i město zatím shromažďují informace z provozu a snaží se systém vyladit. Studie mikromobility doporučovala provozování až 700 sdílených kol. Servisní technici stále opravují závady, což se při velkém počtu uživatelů očekávalo. Nenaplnily se obavy z vandalismu, zahazování nebo krádeží kol. "Provozní problémy, když se objevují, tak jsou na pedálech, a někde jsme měli popraskané dráty v kolech, ale není to žádná tragédie," shrnul Tolar.
Město udělá změny ve stanicích, kde je možné kola si půjčit a kam se odevzdávají. "Teď analyzujeme celou síť stanic, s některými jsme pohnuli z místa na místo, protože se ukázalo, že to umístění není úplně v té dané lokaci šťastné. Některá stanoviště zrušíme," řekl. Rušení se nejspíš dotkne některých stanic před školami, kde sdílená kola lákala i mladší děti. Služba je ale pro uživatele starší 15 let. Naopak posílí se kapacita stanic v okrajových částech. Nejvytíženější stanoviště jsou v centru.
Elektrokola si podle Tolara alespoň dvakrát půjčilo 60.000 lidí, nejčastěji jsou to dvě výpůjčky denně. Předplatitelé plzeňské MHD a krajské integrované dopravy mají dvakrát denně 15 minut jízdy zdarma, poté za každou další minutu zaplatí jednu korunu. Lidé bez předplatného platí korunu za minutu půjčení od začátku. Plzeň je prvním městem, kde je možné si kolo vypůjčit bez předchozí registrace pouze bezkontaktním platebním systémem Tap&Ride po přiložení bankovní karty. Druhou variantou je půjčení s Virtuální Plzeňskou kartou. Zhruba třetina uživatelů jsi kolo půjčuje přes virtuální kartu a dvě třetiny platí platební kartou nebo chytrým telefonem.