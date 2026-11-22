Město už ve volebním období 2018–2022 nabízelo domy k prodeji za 93 milionů korun, ale žádného zájemce nenašlo. Další snahu najít řešení ohlásilo minulé vedení města po svém nástupu v listopadu 2022. Záležitost se však za čtyři roky neposunula. Nyní začíná další dějství dlouhého příběhu.
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Plzeň chce prodat Komorní divadlo i bývalé sídlo právnické fakulty
V úvahu připadá nabídka soukromé firmě, které patří území bývalých plzeňských mlýnů ve vnitrobloku mezi Americkou, Resslovou a Prokopovou ulicí, nebo vypsání veřejné soutěže na prodej městských budov. Přitom by však měla platit podmínka zboření bývalého divadla a přestavby rohové budovy na dům s byty. Primátor Roman Zarzycký (ANO) nicméně připustil, že v minulosti se nepodařilo najít zájemce, který by požadavky radnice akceptoval.
Radní pro správu majetku města Vlastimil Gola (ANO) nyní tvrdí, že by si přál, aby se podmínky města splnily. „Aby stará budova Komorního divadla byla zbourána,“ prohlásil. Připomenul, že sousední budova, kde býval Krajský výbor KSČ, začíná chátrat také a potřebuje obnovu.
Podle Goly je bývalé divadlo v tak špatném stavu, že by rekonstrukce objektu stála víc než výstavba nového. „S tou devastací už nejde nic dělat,“ uvedl. Radní tvrdí, že developerská firma má studii pro budoucí využití oblasti za bývalým divadlem až k Resslově ulici. „Ta studie vypadá velkolepě, ale je velice náročná. Je tam obytná a obchodní zóna a je tam velké parkoviště pod povrchem,“ popsal.
Primátor Zarzycký zdůrazňuje, že pro město bude klíčové splnění garancí na využití oblasti pro bytovou výstavbu a vybudování míst pro parkování, které požaduje, čehož se v minulých letech nepodařilo dosáhnout. Zástupci města ujišťují, že v lokalitě určitě nevznikne nové velké obchodní centrum.
Primátor připomíná, že možnosti přístupu do oblasti za městskými domy jsou mimořádně omezené. Navíc tam nejsou dořešené majetkové vztahy. „To nás značně limituje. Jednali jsme s firmou, která nám nedala garance, které jsme požadovali, a ty byly ve vyšších desítkách milionů korun, kdy měla převzít odpovědnost nejenom za bourací práce, ale i za likvidaci materiálů. Dál jsme se nedostali. Je to jedna z věcí, která je před námi jako výzva,“ konstatoval.
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Komorní divadlo se stěhuje do nového. Opuštěný objekt město prodá
Radní pro bytovou oblast Světlana Budková (STAN) je zastánkyní toho, aby město vyhlásilo na prodej bývalého divadla a někdejšího krajského sídla komunistické strany veřejnou soutěž za podmínek, které vycházejí z územní studie na využití lokality. Podle Budkové se na tom už minulé vedení města dohodlo. Existuje prý také studie na přestavbu budovy, kde býval komunistický výbor, na bytový dům.
Gola řekl, že nyní bude nejdříve pokračovat přerušené jednání s investorem, který plánuje využít oblast za Komorním divadlem, a budou mu městské domy nabídnuty k odkoupení. „Pokud s ním nepokročíme, budeme to řešit veřejnou soutěží,“ sdělil. Připouští, že nalezení řešení bude běh na dlouhou trať.
Budova na adrese Americká 42, kde sídlilo krajské ústředí komunistů, vznikla v roce 1939 a původně se jednalo o sídlo Hasičské vzájemné pojišťovny. Ta byla v roce 1945 znárodněna a nastěhovali se tam komunističtí funkcionáři. Po roce 1989 tam sídlila Právnická fakulta ZČU.
Budova Komorního divadla vznikla ve 30. letech minulého století a původně tam byl víceúčelový kinosál. Divadlo tam bylo v provozu od roku 1965. Poslední představení se tam odehrálo v květnu 2014 a od té doby byly jeho prostory nevyužité.