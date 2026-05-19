Plzeň schválila pravidla spolupráce s investory na rozvoji infrastruktury města

Plzeň schválila pravidla spolupráce města s investory a staviteli při rozvoji veřejné infrastruktury. Počítají se zapojením soukromých investic hlavně v bydlení a veřejných službách. Nový systém vytváří stabilní a předvídatelné prostředí pro udržitelný rozvoj území a přispěje ke vzniku kvalitnější infrastruktury a služeb pro obyvatele, řekl ČTK náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Zásady pro spolupráci s investory podle náměstka posilují schopnost města dlouhodobě koordinovat rozvoj území, lépe reagovat na potřeby obyvatel a vytvářet kvalitní a funkční prostředí připravené na budoucí růst. Obdobná pravidla mají podle Evy Velebné Brejchové z útvaru koncepce a rozvoje města i některá jiná sídla v Česku. "Zásady má například Praha, Brno, Jihlava, Liberec a spousta dalších," řekla. Tato města podle Bosáka pochopila, že nemívají dost peněz na budování technické nebo dopravní infrastruktury v takové míře, aby nebrzdila rozvoj města. "Proto si část peněz na infrastrukturu berou od investorů, řekněme jako protiplatbu za součinnost při realizaci jejich záměrů," uvedl.
Odborníci města nejprve vyhodnotí náměty podle principů územního plánu, poté bude schválen návrh zadání, jeho změny a následně budou jednat s investorem-žadatelem. "Připraví se plánovací smlouva a stanoví výše investičního příspěvku. Investor se ve smlouvě zaváže k jeho poskytnutí, termínu úhrady, k harmonogramu investice a k platbě sankcí, pokud by závazky nesplnil," řekla Velebná Brejchová. Plánovací smlouvu, kterou definuje nový stavební zákon, musí schválit zastupitelé.
Zavedení pravidel podle Bosáka přináší výhody městu i investorům, jimž mají zajistit, aby spolupráce byla jednotná, předvídatelná a v souladu s cíli města. "Každá větší změna území s sebou nese náklady na veřejnou infrastrukturu, a proto zásady nastavují rámec investičního příspěvku. Ten může mít podobu finančního plnění nebo konkrétních staveb či služeb pro veřejnost, například výstavby školek, škol, sportovišť, veřejných prostranství nebo zpracování projektů," uvedl.
Zásady budou provázet pouze ty změny územního plánu, které budou mít významný dopad na území města. Budou se týkat návrhů na změny, které buď vymezují nově zastavitelné plochy nebo mění zastavitelnost, tedy způsob využití či uspořádání. Netýkají se drobných staveb pro bydlení, rodinnou rekreaci, garáží, dílen a provozoven do 300 metrů čtverečních podlahové plochy, ani škol, sportovišť a sociálních zařízení. Proces podávání žádostí o změnu územního plánu se nemění, dodal náměstek.