Plzeň se snaží zlepšit stav oblíbeného Košuteckého parku a vody tamního jezírka.

Plzeň se snaží zlepšit stav oblíbeného Košuteckého parku na severním okraji města a kvalitu vody tamního jezírka. Správci městského majetku v posledních letech upravují pobřežní plochy zatěžované hlavně v létě. Souborem postupných opatření chtějí dosáhnout čisté vody bez sinic pro plavce, řekl ČTK náměstek pro životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Na kvalitu vody v Košuteckém jezírku mají vliv hlavně přívalové deště, druhové složení ryb a ptáci. "Proto jsme se zaměřili na úpravy okolí jezírka, které mají zabránit splavování kalné vody do vodní plochy a místo toho ji využít pro zavlažování parku. Proběhl také úklid mělkého dna u břehů, k odstranění nepořádku z větších hloubek budeme muset povolat potápěče," řekl Tolar.
Snahou je, aby se do vody dostávalo co nejméně znečišťujících látek, hlavně biologického původu, které zhoršují její kvalitu. Je to především trus vodních ptáků. Loni správci městského majetku zrušili na jezírku rybolov, do vody chtějí doplňovat hlavně dravé ryby, které potlačí reprodukci kaprovitých ryb, popsal část opatření Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně.
"V jezírku chceme omezit výskyt ryb, jako je cejn či plotice, a podpořit spíše dravé ryby. Právě to pomůže udržet průhlednou vodu bez sinic po celou sezonu podobně, jako se o to snažíme ve Velkém boleveckém rybníce. A letošní sezona zatím ukazuje, že kvalita vody je opravdu velmi dobrá, vzdor parnému létu, kdy už má řada koupacích míst potíže se sinicemi," uvedl hydrobiolog Jindřich Duras.
Jezírko správci před několika lety ošetřili dvěma dávkami síranu hlinitého, který sinicím odebral fosfor, klíčovou živinu pro jejich růst a množení. Obnovili příbřežní pásmo s rákosem a dalšími vodními rostlinami, prořezali invazní akáty na břehu a vybudovali stupňovitý přístup k vodě v místech, kde břeh narušili návštěvníci a eroze. Skála nad jezírkem je zajištěná kládami, které brání stékání vody ze silnice nad jezírkem.
Letos správci zhruba za milion korun opravili příbřežní svažitou cestu, ze které dřív déšť vymílal materiál a splavoval ho do jezírka. Teď má nový mlatový povrch a spád otočený do parku, takže voda z cesty bude zavlažovat trávníky. Prořezáním trávníků se zkypří půda, což umožní lepší vsakování vody a tráva bude hustší. Pláže dostaly už dříve nový písek.
Košutecké jezírko je součástí parku, který v letech 1935 až 1937 v místech zrušeného kamenolomu stavěli za minimální mzdu se státním příspěvkem nezaměstnaní. Od roku 1940 začala stoupat hladina vody a dva původní rybníčky se spojily v jeden. Stoupání hladiny se zastavilo v 80. letech vybudováním přepadu a jeho napojením z jezírka na kanalizaci.