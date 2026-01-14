Míst pro parkování neubude, slibuje Plzeň lidem ze Severního Předměstí

Značné obavy z úbytku parkovacích míst nebo obchodů vyvolaly na konci roku 2025 u části obyvatel plzeňského Severního Předměstí informace, že se chystá nová výstavba v území mezi Gerskou a Manětínskou ulicí. V lokalitě je například hypermarket a vedle něho parkoviště pro téměř dvě stovky aut.

V souvislosti s tím se náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů setkal se zástupci společenství vlastníků domů v okolí. Zástupci města potvrzují, že vlastník dotčených pozemků má plán v oblasti stavět.

Ujišťují, že parkovacích míst v lokalitě neubude, ale bude jich naopak výrazně víc a počítá se s obchodními plochami. Plány na výstavbu má investor ještě v lednu projednat s úřady. Kromě jiného je pro povolení záměru zapotřebí změnit zastupiteli schválený dokument o regeneraci lokality.

Šíří se informace, že parkoviště a obchody mají nahradit bytové domy

Na obavy lidí v souvislosti s plánem nové výstavby upozornil při posledním jednání zastupitelů Michal Vozobule z TOP 09. Uvedl, že se ve veřejnosti šíří informace, že místo pro parkování a obchody mají nahradit bytové domy.

„Je mi jasné, že existuje projekt Regenerace sídliště Košutka, který to neumožňuje. Ale chci se zeptat, v jakém stavu je to směrem k městu? Máte nějakou žádost na stole? Je nějaký konkrétní projekt, který může být projednáván? Trváme-li na logických pravidlech, tak by tam umístitelný ani být nemohl,“ řekl.

Primátor Roman Zarzycký z ANO uvedl, že záležitost projednával se starostkou městského obvodu Plzeň 1 Ivanou Bubeníčkovou z ANO a doporučoval, aby se k záměru konala veřejná prezentace, kde by byli i zástupci magistrátu. „Aby nevznikaly dezinformace,“ sdělil.

Tvrdil, že je zapotřebí postupovat transparentně, v souladu s územním plánem a nenarušit závazky vůči občanům ohledně parkovacích míst. Zároveň připomněl, že se jedná o soukromé území.

Podle náměstka primátora Pavla Bosáka existuje záměr majitele pozemků na nějakou formu přestavby a podklady k tomu předložil Útvaru koncepce a rozvoje. Studie prý ale zatím není hotová.

Vlastník pozemků nabízí víc parkovacích míst

Bosák uvedl, že pozemky vlastník získal v devadesátých letech s podmínkou, že bude zachováno 180 parkovacích míst pro veřejnost. Vlastník pozemku jich podle náměstka nabízí mnohem víc. Celkově jich mělo být v prvním návrhu zhruba 780. „Takže je jich tam vysoký nadbytek,“ sdělil.

V návrhu prý bylo také víc metrů čtverečních pro komerční plochy. „To znamená, že není pravda, že by tam zmizely obchody. Naopak,“ vysvětloval.

Plán výstavby údajně počítá s podzemním parkováním, obchody a službami v přízemí a byty nebo kancelářemi nad tím. Podle náměstka zároveň padl ze strany města závazek projednat záměr veřejně se zástupci společenství vlastníků.

Bosák připustil, že záměr bude z pohledu některých lidí zásah do stavu, který tam desítky let existuje. „A je jim to nepříjemné, a je jasné, že jsou tam lidi, kteří jsou nespokojeni s tím, že najednou ze svého domu neuvidí tak daleko jako předtím,“ konstatoval.

Ujišťoval, že pokud se zástupci města s vlastníkem pozemku dohodnou, nevznikne v lokalitě příliš koncentrovaná zástavba.

Ředitel technického úřadu magistrátu Hynek Tomášek uvedl, že studie k záměru je nyní ve fázi schvalování. „Jednou ze zásadních věcí, kterou jak investor, tak my budeme řešit, je parkování. Obecně můžu říct, že investor dbá na to, aby parkování bylo řešeno v nadbytečné míře nebo rozhodně větší, než je dneska,“ sdělil.

